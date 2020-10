Radu Banciu pleaca de la B1 TV, dupa aproape zece ani

"Banciu a decis sa se intoarca la emisiunile de comentarii sportive pe care le realizeaza zilnic la un alt post de televiziune. Am intrerupt colaborarea de comun acord", spun reprezentantii B1 TV.Raspunsul lui Radu Banciu cu privire la plecare sa a fost mult mai scurt si sec: "Ma deranjezi degeaba, Petrisor Obae. Te pup", i-a spus acesta redactorului-sef Pagina de Media . Radu Banciu incheie astfel o sedere de aproape 10 ani la B1 TV, timp in care realiza emisiunea de la miezul noptii, denumita "Lumea lui Banciu".Aceasta a fost inceputa in 2011, alaturi de Radu Naum, care a plecat ulterior, si a reprezentat una dintre cele mai urmarite productii ale B1 TV, atragand insa si o multime de amenzi. B1 TV va aplica schimbari in grila postului, iar Tudor Musat va avea acum emisiunea pana la ora 22:00 fata de 21:00 cum se intampla pana acum.Dupa emisiunea lui Tudor Musat va incepe cea a lui Silviu Manastire.