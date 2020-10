Vloggerul Selly da in judecata postul Romania TV si cere daune morale de 100.000 de euro

De ce 100.000 de euro?

Actiunea lui Selly a fost depusa la Tribunalul Bucuresti si vine dupa seria de materiale si de burtiere puse de Romania TV, dupa ce postul a preluat, fara sa verifice, un material in care parea ca vloggerul era implicat in accident. Ulterior, Selly a dezvaluit ca a fost o farsa facuta tocmai pentru a dovedi ca Romania TV preia informatii fara sa le verifice (multe titluri au picat insa in aceasta farsa, pe langa postul de stiri), relateaza paginademedia.ro. "Dupa farsa cu accidentul, cei de la Romania TV au pornit o campanie de linsaj mediatic la adresa mea. Le cer 100.000 de euro daune morale, pentru afectarea imagini mele, pentru impactarea reputatiei", a declarat Selly pentru sursa citata."Pe langa cei de 100.000 de euro, mai am cateva cereri. Una este obligarea Romania TV sa difuzeze, pe cheltuiala lor, hotararea definitiva, in termen de cinci zile de la emitere si plata cheltuielilor de judecata", a continuat el."Acesta este prejudiciul moral pe care eu consider ca l-au provocat prin acele stiri false care pacaleau privitorii ca eu am probleme cu politia, ca politia ma ancheteaza.Cum ca am primit bani de la Viorica Dancila si de la PSD . Dar si pentru cele de dinainte de farsa cu accidentul, cand au pus pe burtieraEste un prejudiciu moral. Se uitau 500.000 de oameni la emisiunea lui Ioan Korpos si consider ca prejudiciul este justificat. Am primit apeluri de la rude, de la prietetni, de la cunoscuti, care ma intrebau daca este adevarat ce se spune despre mine pe post. Asta inseamna ca au avut efect. Trebuie sa spun ca nu e un prejudiciu material! Eu nu sustin ca am pierdut bani in urma celor spuse de ei, ci ca este un prejuduciu adus reputatiei mele," conchide Selly pentru sursa citata.