Angajatii TVR vor fi testati pentru COVID-19 iar cei cu probleme de sanatate vor lucra de acasa

Personalul din Bucuresti si studiourile teritoriale va fi testat. La fel si cei care asigura permanenta/ continuitatea productiei stiri, studiouri, emisie, prezentatori sau care are activitati ce nu pot fi realizate de la domiciliu.Testarea se va face dupa un calendar care va fi stabilit impreuna cu seful ierarhic.Organizarea programului de lucru la sediul TVR va fi facut de fiecare sef de structura. Acesta va stabili: cand si daca se impune prezenta la birou a unei persoane, va organiza turele de lucru si va comunica Departamentului Tehnico-Administrativ numele salariatilor care se deplaseaza la serviciu, pentru asigurarea accesului.Salariatii care lucreaza la domiciliu au obligatia sa stea acasa in timpul programului de lucru si sa raspunda la telefon/ email iar cei care au probleme de sanatate grave si fac parte din categoriile vulnerabile vor lucra de acasa.Deciziile vor intra in vigoare incepand de luni, 9 noiembrie.