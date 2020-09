Cat a castigat Mircea Radu de la TVR in 2019. Vedeta si-a corectat declaratia de avere

Potrivit sursei citate, vedeta TV si-a rectificat declaratia de avere depusa initial in luna iulie. Problemele din document au fost semnalate de Sindicatul MediaSind, la finalul lunii august, dupa o sedinta a Consiliului de Administratie. Sefa TVR a recunoscut, in respectiva sedinta, ca prezentatorul TV a primit mai multi bani pentru cele opt editii ale emisiunii Down The Road, decat sumele notate in declaratia de avere.Atunci, arata paginademedia.ro , mai multi membri din Consiliul de Administratie ar fi cerut lamuriri sefei TVR despre felul in care a primit Mirea Radu suma respectiva. Doina Gradea ar fi raspuns, dupa cum sustin cei din sindicat, astfel: Pentru ca asa a dorit managementul.