Consiliul de Administratie al Televiziunii Romane a aprobat organizarea editiei 2021 a festivalului Cerbul de Aur

Intr-un comunicat de presa este precizat ca reprezentantii Societatii Romane de Televiziune (SRTv) vor demara discutii de intentie si vor avea intalniri cu potentialii parteneri, pentru organizarea festivalului in cele mai bune conditii, tinand cont de faptul ca este vorba despre o editie aniversara."Dupa un an dificil, sper ca aparitia vaccinului anti-Covid si masurile de preventie vor putea face posibila organizarea Cerbului de Aur 2021. Si mai sper ca, alaturi de Consiliul Judetean si Consiliul Local, dar si cu ceilalti parteneri traditionali, sa putem organiza din nou Cerbul de Aur, acest eveniment important pentru Brasov si Romania.In ciuda declaratiilor recente care au circulat in spatiul public, sunt convinsa ca vom gasi solutii constructive pentru ca acest eveniment sa poata fi produs din nou pe scena din Piata Sfatului, asa cum o cere traditia", a declarat Doina Gradea, presedinte-director general al SRTv.Televiziunea Romana a reluat in 2018, dupa o pauza de noua ani, festivalul Cerbul de Aur in Piata Sfatului din Brasov, cu ocazia Centenarului Marii Uniri.Ca urmare a restrictiilor generate de pandemia de coronavirus, Televiziunea Romana a anulat organizarea editiei din anul 2020 a evenimentului.A realizat, in schimb, programul special "Cerbul de Aur #Generatii".Festivalul international Cerbul de Aur a debutat in anul 1968 si a avut 19 editii, cea mai recenta dintre acestea fiind organizata in anul 2019.De-a lungul anilor, pe scena au urcat vedete internationale precum Diana Ross, Amalia Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, Nicole Scherzinger, James Blunt , Amy Macdonald, Ronan Keating si Emeli Sande.