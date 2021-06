Ionut Cristache a pierdut procesul cu TVR. Moderatorul nu va reveni in prime-time cu emisiunea "Romania 9"

Emisiunea a fost mutata recent in grila de programe a TVR , de la ora 17.00."Respinge cererea de emitere a ordonantei presedintiale, ca neintemeiata. Ia act ca parata nu solicita cheltuieli de judecata. Cu drept de apel in termen de 5 zile de la pronuntare. Cererea de apel se va depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partlilor prin intermediul grefei instantei astazi, 23.06.2021, ora 14.00", este decizia instantei, potrivit unei comunicari a Judecatoriei Sectorului 1. Ionut Cristache , realizatorul emisiunii "Romania 9" de la TVR 1, a incasat 5.650 de euro lunar plus bonusuri in anul 2018.