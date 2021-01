Scandalul "Revelion la TVR cu Vacanta Mare". Deputat PNL: "Voi propune infiintarea unei Comisii speciale de ancheta pentru Televiziunea Publica si Radioul Public"

Comunicatul lui Alexandru Muraru

"Respingerea raportului de activitate nu ar fi suficienta, acest lucru ar insemna ca nu vom afla niciodata nivelul cenzurii, al propagandei pesediste si al deturnarii din banii publici din aceste institutii," arata Alexandru Muraru.Un alt senator PNL de Buzau Vlad Pufu, membru al Comisiei de Cultura din Senat, declarase anterior ca simpla plecare a managementului nu va rezolva nici pe departe problema TVR , televiziunea publica avand nevoie de o reforma profunda.Reactiile vin dupa ce Dorina Rusu, membru al Consiliului National al Audiovizualului, a anuntat, sambata, intr-un comunicat, ca s-a autosesizat in legatura cu emisiunea de Revelion de la TVR 1, acuzand postul public de televiziune ca a incalcat atat "legile bunului simt" cat si legislatia audiovizualului."Comisie speciala de ancheta pentru Televiziunea Publica si Radioul Public! Respingerea raportului de activitate nu ar fi suficienta, acest lucru ar insemna ca nu vom afla niciodata nivelul cenzurii, al propagandei pesediste si al deturnarii din banii publici din aceste institutiiSituatia din ultimii ani din televiziunea si radioul public trebuie urgent investigata oficial.Ceea ce s-a intamplat la cele doua servicii publice de media in ultimii ani trebuie anchetat in detaliu, prin intermediul unei comisii de ancheta parlamentara infiintata in acest scop.Conform regulamentului Camerei Deputatilor acest lucru trebuie demarat de minim 50 de deputati din doua grupuri parlamentare. De aceea, voi propune de indata infiintarea acestei comisii.Numeroasele derapaje, acte de cenzura, rafuieli interne, scandaluri publice financiare, stiri si actiuni sistematice croite pentru a proteja PSD si pentru a denatura activitatea partidelor de dreapta, talk-show-uri transformate in acte zilnice de propaganda pro-PSd si de instigare a populatiei pentru nerespectarea masurile de protectie impotriva Covid 19, suspiciuni numeroase de deturnari de fonduri, marginalizarea jurnalistilor credibili si incomozi, invitarea cu predilectie a comentatorilor politici refuzati de alte posturi de media pentru conduita lor precara, cunoscuti ca vajnici aparatori ai PSD, toate aceste lucruri si multe altele trebuie sa fie devoalate in Parlament.Respingerea raportului de activitate nu ar fi suficienta, acest lucru ar insemna ca nu vom afla niciodata nivelul cenzurii, al propagandei pesediste si al deturnarii din banii publici din aceste institutii.Cele doua institutii de media publice au purtat cu nerusinare o campanie de sustinere a PSD in ultimii ani.Prin conducerilor SRTV si SRR si prin cei care coordonau stirile si principalele talk show-uri, dar si prin alti pioni transformati in "realizatori" sau "producatori", in ultimii ani, orice echilibru politic a fost deturnat in favoarea unui partid care a distrus statul de drept, a proiectat scoaterea Romaniei din UE, iar in ultimul an a sabotat combaterea pandemiei prin dinamitarea tuturor masurilor administrative si medicale.Publicul trebuie sa afle realitatea din aceste institutii!Jurnalistii, angajatii si colaboratorii trebuie sa aiba posibilitatea de a se adresa oficial, nu pe la colturi, in vreme ce deputatii care vor compune comisia trebuie sa solicite documente si expertize oficiale asupra contractelor, platilor, intelegerilor incheiate de aceste doua institutii.Acest exercitiu de audiere publica din forul suprem al democratiei ar fi o dovada suplimentara ca noua coalitie guvernamentala este dispusa sa faca ordine in institutiile publice, sa demareze reforme si sa trimita pe cei vinovati in fata organelor de ancheta.Spre exemplu, exista jurnalisti dispusi sa depuna marturie cum, ani de zile, stirile favorabile despre PNL si presedintele Iohannis erau refuzate sau, prin diferite metode specifice de manipulare in audiovizual , facute sa cada in irelevanta.De asemenea, ceea ce s-a intamplat la studiourile teritoriale, in evenimentele publice organizate sau refuzate (editorial si financiar) de SRR si SRTV, trebuie, de asemenea, investigat in detaliu.In alta ordine de idei, intalnirile cu conducerea cu CNA reprezinta o iluzie ca se va petrece ceva folositor pentru opinia publica, atat timp cat conducerea CNA a protejat mereu conducerea SRTV si SRR, dat fiind ca PSD este partidul care a impus cele trei conduceri.Deputat Alexandru MURARU,Vicepresedinte al Comisiei pentru Educatie."