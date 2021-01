Deputatii vor dezbate miercuri situatia din TVR: "Vom discuta despre modul de selectie al presedintelui-director general"

Postarea lui Iulian Bulai:

Ne tinem de cuvant si ne apucam de treaba: dezbatem viitorul TVR.Ca presedinte al Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare din Camera Deputatilor organizez maine o dezbatere privind situatia actuala si viitorul Televiziunii Romane. Am invitat jurnalisti din presa romaneasca si reprezentanti ai societatii civile, pentru ca reformarea TVR-ului trebuie sa se realizeze cu aportul unor oameni cu experienta in presa din Romania, care pot contribui la o schimbare reala in felul in care functioneaza TVR.Vom discuta despre modul de selectie al presedintelui-director general, modificari necesare in legislatie, golurile pe care Televiziunea Publica ar trebui sa le completeze intr-o piata media comerciala si locul pe care jurnalismul de investigatie ar trebui sa il ocupe in politica editoriala a TVR.Nu putem incepe reformarea TVR fara a sti unde ne aflam acum si cum ne dorim ca aceasta sa arate in viitor. Dezbaterea de maine este doar primul pas dintr-un lung sir de actiuni - inclusiv o intalnire cu oamenii din TVR, angajati si colaboratori - prin care sa putem oferi o soarta mai buna pentru Televiziunea Publica. Anuntul a fost facuta dupa ce la inceputul anului Iulian Bulai, in plin scandal privind emisiunea de Anul Nou realizata de Vacanta Mare, a afirmat ca TVR trebuie reformat din temelii, de la numirea celor care conduc televiziunea publica la organizarea de concursuri si regasirea rolului de serviciu public.El vorbea despre faptul ca exista un singur post de director in organigrama TVR, iar Doina Gradea are interese ascunse, si anume de a nu pierde controlul editorial, deoarece acest director al Directiei Editoriale este direct subordonat presedintelui TVR.