Doina Gradea, dupa ce i s-a cerut demisia de la sefia TVR: Nu reflecta intru totul pozitiile exprimate de toti membrii Consiliului de Administratie

Solicitarea de demisie

"Episodul la care se face referire in informarea de presa a fost o interventie surprinzatoare si bizara in conditiile in care, sub mandatul actualului CA, am facut cele mai mari investitii in TVR - atat la studioul central, cat si la toate cele 5 statii teritoriale, am reluat productia unor evenimente de anvergura si, mai ales, am asigurat o buna gestionare a bugetelor pentru a nu repeta episoade de trista amintire din istoria SRTv, care ajunsese, in 2016, la datorii de aproape 150 de milioane de euro. Ramane insa intrebarea daca este o coincidenta faptul ca o asemenea abordare a aparut in contextul in care, in spiritul unei bune si transparente gestionari a banului public, mai ales in conditiile crizei generate de epidemia COVID, managementul TVR face o evaluare atenta a productiilor curente, pentru a optimiza bugetele si a creste eficienta in administrarea tuturor resurselor - umane, financiare si tehnice", precizeaza Gradea, potrivit unui comunicat transmis de Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Protocol al Televiziunii Publice.Aceasta sustine ca informatia transmisa de MediaSind "nu reflecta intru totul pozitiile exprimate de toti membrii Consiliului de Administratie al TVR" in sedinta de joi."Mentionez ca respectiva informare de presa, transmisa de un sindicat care nu este constituit la nivelul SRTv, nu reflecta intru totul pozitiile exprimate de toti membrii Consiliului de Administratie al TVR in sedinta de astazi.Mai mult, reprezentantii acestui sindicat participa la sedintele CA in calitate de observatori, semnand o declaratie de confidentialitate si asumandu-si ca discutiile interne se rezolva intern si nu pot fi facute publice decat cu acordul tuturor membrilor CA. In repetate randuri, insa, acest sindicat a comunicat in media informatii neadevarate, aducand permanent daune de imagine televiziunii publice", afirma Gradea.Membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune au cerut in sedinta de joi retragerea Doinei Gradea din functia de presedinte-director general al TVR, insa aceasta a refuzat, avand sustinerea altor membri, informeaza Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind."In urma abuzurilor repetate ale administratiei Gradea si a managementului defectuos, astazi, 18 iunie 2020, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune - SRTV, s-a cerut oficial Doinei Gradea retragerea din functia de presedinte-director general al institutiei publice de presa.Solicitarea a fost facuta de Karen Sebesi, membru al CA - reprezentant al salariatilor - si a fost sustinuta de reprezentantul PSD , Sorin Iliesiu, reprezentantul PNL , Cristian Petcu, si Dan Lazea, reprezentantul USR . Reprezentanta salariatilor Monica Ghiurco si reprezentanta Presedintiei Romaniei in CA, Christel Topescu, au propus organizarea in cel mai scurt timp a unei sedinte extraordinare de CA in care sa se analizeze intreaga activitate a managementului", se arata in comunicatul SRJ MediaSind.Potrivit sursei citate, Doina Gradea a fost sustinuta de ceilalti membri ai CA, inclusiv de reprezentantul Guvernului, Catalin Blebea, si de reprezentanta UDMR , Nagy-Debreczeni Hajnalka.Biroul Executiv National al Sindicatului Roman al Jurnalistilor MediaSind anunta ca va prezenta vineri pozitia oficiala si argumentele organizatiei privind demiterea in regim de urgenta a sefei TVR.Consiliul de Administratie al TVR are 13 membri.