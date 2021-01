Sefa TVR il acuza de cenzura pe deputatul Bulai: "Frazele dumneavoastra tradeaza vorbele unui mic dictator"

Iulian Bulai, presedintele Comisiei pentru Cultura, Arte, Mijloace de Informare in masa din Camera Deputatilor sustine pe Facebook ca "Doina Gradea trebuie sa plece", acuzand ca "pe banii nostri, TVR 1 a avut de Revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie".Doina Gradea ii raspunde, sustinand ca programul a fost unul umoristic, satiric."Mi-e greu sa cred ca domnia sa nu stie ce inseamna bascalie dar daca, totusi, ii scapa sensul, ii pot spune ca bascalia e una, satira e altceva. Daca la bascalie se pricepe oricine (poate si dl. Bulai, nu stiu, nu-l cunosc) la satira nu toata lumea. Tocmai de aceea, pentru programul de Revelion, TVR a apelat la doi cunoscuti umoristi, Mugur Mihaescu si Radu Pietreanu: pentru a face comedie. Deci, nu bascalie.Experienta de zeci de ani in televiziune m-a invatat ca(voi reveni la acest cuvant) nu duce la nimic bun. Responsabilii TVR care au decis includerea acestui show in seara de Revelion isi asuma acest program iar din cifrele de audienta rezulta ca nu a fost o alegere gresita. De altfel, acum, chiar la ora la care scriu acest raspuns, presa, facebook, mediul online , sunt efervescente pe marginea acestui subiect. Ceea ce, oricat ar parea de curios, e bine pentru Televiziunea Romana.As reaminti aici, in treacat, ca Televiziunea Nationala a fost inca de la debutul pandemiei (si continua sa fie) alaturi de autoritati, in prima linie in lupta cu noul coronavirus SARS- CoV2. Dar asta nu inseamna ca nu putem rade pe marginea acestui subiect. Nimic nu este tabu cand vine vorba de umor. De pilda, exista in Statele Unite un show numit Saturday Night Live care ridiculizeaza, satirizeaza, rade de oricine e important si cunoscut, de la vedeta Hollywood la politicieni. Iar noi privim cu admiratie spre Statele Unite si am vrea sa facem televiziune ca ei - puteti contrazice asta, domnule deputat Bulai?Acest, in baza careia Televiziunea Romana functioneaza, si nici legislatia audiovizuala. Cu respectul pe care-l port alesilor din Parlamentul Romaniei, membrilor Comisiilor de Cultura, va rog sa considerati ca televiziunea publica este si poate fi oricand un subiect al discutiilor oficiale, nu al declaratiilor pe Facebook. Televiziunea publica nu este o tema de dezbatere politica - in trecut, politicul a asistat la acumularea de datorii de peste 150 de milioane de euro. Partea buna este ca, de trei ani, aceasta problema nu mai exista si TVR inregistreaza un profit real", transmite Doina Gradea.Bulai anunta ca va chema in curand la Parlamentpentru a oferi un punct de vedere asupra acestei situatii. "Firea, Olguta si Dancila au plecat. Doina Gradea trebuie sa plece din TVR si sa ia cu ea si pe partenerii PSD care au mai ramas acolo. Ne intalnim in sesiune ordinara in februarie si incepem curatenia", declara Bulai.Ca reactia la acest mesaj, Gradea i-a transmis: "Frazele dumneavoastra, incepand cu tonul imperativ si pana la esenta lor, tradeaza vorbele unui mic".din partea unui parlamentar este o situatie fara precedent si foarte periculoasa. Mai in clar, este cel mai grav atac al politicului asupra independentei editoriale a Televiziunii Romane. Pentru ce, care e scopul? Veti "curata" (am imprumutat termenul folosit de dumneavoastra) toti PSD-istii din TVR - inainte de a va intreba cum veti face asta, am si alte curiozitati: cum veti identifica PSD-istii, prin ce metode? Si ce alta institutie de presa va urma dupa TVR? Domnule deputat Bulai, aveti idee catre ce alunecati dumneavoastra aici?Bref, ar trebui sa recititi si sa reflectati la gravitatea vorbelor dumneavoastra iar daca veti recunoaste ca ati gresit, va voi accepta scuzele. Voi ramane insa cu mirarea ca un om atat de tanar cum sunteti ar dori reintroducerea cenzurii. Dar, atentie!, sa nu ziceti ca nu v-am spus,si se poate intoarce impotriva celui care o dicteaza", mai transmite directoarea TVR.