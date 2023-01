Inca un accident cu un politist din coloana lui Oprea, in septembrie: TVR spune de ce nu a dat stirea, desi a avut echipa acolo

TVR spune ca o echipa a sa a fost trimisa, pe 21 septembrie, sa filmeze urmarile unui accident pe Calea Victoriei, care a implicat un politist, insa avand in vedere ca incidentul a fost unul usor, s-a luat decizia de a nu fi inclus subiectul in emisiunile informative ale televiziunii publice.

"O echipa TVR a fost trimisa sa filmeze urmarile unui accident pe Calea Victoriei, in urma sesizarii facute de unul dintre reporterii televiziunii, aflat in zona. In imaginile surprinse de cameramanul TVR apar masina avariata si cativa politisti de la Brigada Rutiera. Din informatiile obtinute ulterior, era vorba despre un motociclist de la Politia Rutiera, acrosat de un autoturism", spune Televiziunea Romana, intr-o precizare remisa Mediafax referitoare la criticile aduse in presa privind nedifuzarea de unui accident in Jurnalul TVR din data de 21 septembrie in care a fost implicat un politist.

Totodata, TVR precizeaza ca purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, "a prezentat accidentul drept unul usor, fara urmari grave pentru partile implicate si nu a oferit alte detalii".

"Tinand cont de celelalte subiecte ale zilei si de faptul ca nu erau consecinte grave, s-a luat decizia de a nu include subiectul in emisiunile informative din ziua respectiva", mai afirma Televiziunea Romana.

Politistul de la Brigada Rutiera a Capitalei a cazut cu motocicleta in timp ce insotea coloana oficiala a ministrului Internelor, Gabriel Oprea, agentul fiind ranit in urma accidentului, care a avut loc in septembrie, in zona Pietei Victoriei.

Desi accidentul a avut loc in 21 septembrie, acesta nu a fost facut public, insa date despre incident au fost comunicate presei pe surse, in urma decesului, marti seara, a subinspectorului Bogdan Gigina, provocat de caderea acestuia intr-o groapa de pe strada Stirbei Voda, cu motocicleta, tot in timpul unei misiuni in coloana oficiala a ministrului Gabriel Oprea.

Potrivit surselor citate, accidentul s-a produs in dimineata zilei de 21 septembrie, la intersectia Piata Victoriei cu bulevardul Vasile Lascar. Politistul Dorel Moraru, care se afla pe motocicleta in coloana vicepremierului Gabriel Oprea, a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie, care a intrat in intersectie dupa ce nu a oprit la semnalul "stop" al agentului care dirija circulatia.

In urma impactului, Moraru a fost transportat la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde nu a ramas internat. Medicii au stabilit ca acesta a suferit o entorsa la glezna dreapta si o contuzie la pumnul stang, fiindu-i pusa o atela la picior, au declarat joi surse medicale.

In urma accidentului, Dorel Moraru a avut nevoie de o luna de concediu medical.

In urma accidentului in care a fost implicat politistul Dorel Moraru, Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a deschis un dosar de cercetare.

Subinspectorul Bogdan Cosmin Gigina (28 de ani), de la Brigada Rutiera a Capitalei, si-a pierdut viata in urma accidentului de marti seara, cand a cazut cu motocicleta intr-o groapa sapata pentru lucrari la reteaua de gaze, pe strada Stirbei Voda.

Desi politistul Bogdan Cosmin Gigina asigura deplasarea coloanei oficiale a ministrului Gabriel Oprea, informatii despre aceasta situatie nu au fost comunicate de Ministerul Afacerilor Interne.

Date despre misiunea pe care o executa Bogdan Gigina au fost aflate mai intai pe surse, iar joi Politia Capitalei a transmis un comunicat in care a confirmat ca politistul de la Rutiera asigura deplasarea coloanei oficiale a vicepremierului Gabriel Oprea care, conform informatiilor comunicate, participase la "o activitate in cadrul unei institutii din domeniul securitatii si ordinii publice".

"Politistul se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu specifice politiei rutiere, conform reglementarilor legale in domeniu, fiind angrenat in dispozitivul mobil si fix de fluidizare a traficului rutier in municipiul Bucuresti, asigurand deplasarea in siguranta, a unei coloane oficiale, precum si a celorlalti participanti la trafic", a aratat Politia Capitalei.

Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului Rutier, echipaje ale Politiei Rutiera asigura insotirea coloanelor oficiale doar in cazul sefului statului, presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor si primului ministrului.

Ministrii pot beneficia de insotire cu echipaje ale Politiei Rutiere doar "in situatii deosebite, care impun deplasarea in regim de urgenta", conform prevederilor legale.