Scandalul "Revelion la TVR cu Vacanta Mare". Presedintele Comisiei pentru cultura din Camera Deputatilor se intalneste marti cu sefa CNA

"Marti dimineata voi avea o intalnire informala la Parlament cu presedintele Consiliului National al Audiovizualului (CNA), doamna Monica Gubernat. In plina pandemie, toate institutiile statului trebuie sa lucreze impreuna pentru a gasi solutii in a opri acest fenomen care ne afecteaza pe toti.Discutia de marti va fi despre comunicarea si informatiile publice care distorsioneaza mesajele din partea autoritatilor si sprijinirea comunicationala a unor masuri de sanatate publica", a scris duminica, pe pagina sa de facebook, deputatul Iulian Bulai.Presedintele Comisiei Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa a Camerei Deputatilor a afirmat, sambata, ca TVR1 a avut, de Revelion, "un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala", el adaugand ca va chema in curand la Parlament reprezentantii CNA pentru a oferi un punct de vedere asupra acestei situatii."In ultimele 7 luni, Guvernul Romaniei a dat redactiilor de presa private aproximativ 40 milioane euro pentru a scrie despre masurile luate impotriva pandemiei. Am contestat constant ineficienta acestei masuri. Acum 2 zile, pe banii nostri, TVR1 a avut de revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie: masca, vaccin, pericol, protejare, distantare sociala. Cu oameni declarati fani ai teoriilor conspiratiilor.Ceva mai contraproductiv nu se putea. Dai tot anul 40 de milioane de euro ca sa informezi lumea (ineficient), dar permiti dezinformare pe bani publici la televiziunea publica in plina pandemie. In prime time. De Revelion. Adica sabotezi masurile de impiedicare a raspandirii bolii. Pe bani multi", a scris sambata, pe pagina sa de Facebook , deputatul Bulai.O reactie fata de programul de la TVR 1 din noaptea de Revelion a avut, sambata, si Dorina Rusu, membru al CNA, care a informat ca s-a autosesizat si ca emisiunea de la televiziunea publica din noaptea dintre ani va fi analizata intr-o sedinta a CNA."Emisiunile de divertisment trebuie sa respecte legislatia la fel ca toate celelalte, iar in emisiunea de la TVR nu este vorba doar despre niste glume proaste la adresa autoritatilor care gestioneaza criza generata de pandemie, ci despre faptul ca televiziunea publica, intr-un moment din an in care foarte multi oameni se uita la televizor, ia in deradere regulile de protectie anti-coronavirus, ba chiar instiga la nerespectarea lor.Intr-o perioada atat de complicata cum este cea generata de pandemie, televiziunile si posturile de radio trebuie sa-si inteleaga nu numai libertatile, ci si responsabilitatile, iar televiziunea publica este cu atat mai datoare la responsabilitate cu cat este finantata din bani publici. Dar acesta a fost inca unul dintre momentele deloc rare, din pacate, in care TVR si-a abandonat misiunea publica", a afirmat Dorina Rusu, intr-un comunicat de presa transmis sambata.