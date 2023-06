Raportul de activitate al TVR pe 2015: Pierderi de peste 24 de milioane de lei

Televiziunea publica a inregistrat, anul trecut, o pierdere de peste 24 de milioane de lei, se arata in raportul de activitate al Societatii Romane de Televiziune (SRTv) facut public vineri si inaintat Parlamentului.

Potrivit documentului, Televiziunea Romana a avut, in 2015, venituri totale de 501 milioane de lei, din care venituri din exploatare - 495 de milioane de lei si venituri financiare - aproape 6 milioane de lei.

Cheltuielile totale ale televiziunii publice au fost de 525 de milioane de lei, din care cheltuieli de exploatare - 511 milioane de lei si cheltuieli financiare - 14 milioane de lei.

Astfel, cifra de afaceri neta a televiziunii publice este de 484 de milioane de lei iar pierderea - 24 de milioane de lei.

Veniturile din exploatare realizate de SRTv in anul 2015 au fost de 495 de milioane de lei, cu 9,35% mai mici fata de anul 2014, se mai arata in document.

Solutiile guvernului pentru TVR: Reorganizare sau insolventa

Potrivit raportului, "2015 a fost un an complicat pentru Televiziunea Romana, Consiliul de Administratie fiind demis la 23 septembrie, ca urmare a respingerii raportului de activitate. In aceeasi zi, Parlamentul a validat-o in functia de director general interimar (DGI) pe Irina Radu. Conform legii, in absenta CA, atributiile unui DGI sunt limitate, fapt care a facut imposibila luarea unor masuri radicale care sa poata duce la redresarea TVR".

In luna iulie 2015, ANAF a executat silit institutia pentru datorii istorice in valoare de 10,4 milioane de lei. Incepand cu luna august, s-a declansat fenomenul executarilor silite instituite de salariati si fosti salariati pentru plata diferentelor din indexarea salariilor cu indicii de crestere a preturilor de consum. Pana la sfarsitul anului 2015, valoarea acestor executari a ajuns la 11,3 milioane de lei, la care se adauga si obligatiile fiscale de 6,8 milioane de lei.

Insolventa aduce cenzura in TVR? "Ar insemna o intoarcere la comunism!"

In prezent, TVR are un Consiliu de Administratie validat de Parlament, dar nu un presedinte - director general.

Raportul de activitate al SRTv se incheie cu o apreciere referitoare la situatia actuala a TVR.

"Salvarea televiziunii publice nu se poate face fara o reforma legislativa si o finantare corecta. Cadrul legislativ actual si instrumentele pe care Televiziunea Romana le are la dispozitie, depasite de realitatile pietei concurentiale in care isi desfasoara activitatea, au adus TVR in fata unui risc financiar permanent", se arata in raportul de activitate.

"Televiziunea Romana nu mai poate functiona dupa rigorile unei legi vechi de mai bine de 20 de ani, timp in care au avut loc schimbari fundamentale nu numai in societatea romaneasca, dar mai ales pe piata media, in obiceiurile de consum ale telespectatorilor, in tehnologie", se mai arata in raport.

TVR nu poate fi nici desfiintata, nici salvata. Cercul vicios al legii si politizarii Interviu

Adoptarea unui cadru legislativ modern si adaptat realitatilor actuale este o sarcina care ii revine Parlamentului Romaniei, apreciaza semnatarii documentului, iar "rezolvarea situatiei actuale nu mai tine de inlocuirea unei administratii cu alta. Solutia trebuie sa vina dintr-o decizie radicala: legea de organizare si functionare a TVR are nevoie urgenta de revizuire".

"Existenta unei televiziuni publice este o obligatie a oricarui stat democratic pentru a asigura dreptul cetatenilor la informatie", se incheie raportul de activitate al SRTv pe 2015.