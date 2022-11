TVR anuleaza concursul pentru ocuparea postului Rodicai Culcer

TVR anuleaza concursul deja demarat pentru ocuparea postului de director al Directiei Emisiuni Informative si Sport.

Reprezentantii televiziunii publice au motivat pentru Mediafax ca etapa finala a competitiei (interviul) - care ar fi trebuit sa se desfasoare joi - nu s-a putut tine, de aceea se va organiza o noua competitie.

La primul concurs organizat de TVR pentru ocuparea postului de director al Stirilor s-ar fi inscris trei concurenti, printre care Rodica Culcer (care indeplineste, prin delegare, atributiile de director al Stirilor TVR) si Cezar Ion (director al Directiei Editoriale din Televiziunea Romana). Cel de-al treilea candidat la sefia Stirilor ar fi o persoana care nu este in prezent angajata in TVR, dupa cum au declarat surse din Televiziunea Romana.

Anularea concursului vine in contextul unor puternice tensiuni in Televiziunea Publica referitoare la conducerea Stirilor TVR, tensiuni generate de votul dat miercuri in Consiliul de Administratie, cand, prin vot, s-a decis incetarea mandatului prin care Rodica Culcer a fost delegata sa conduca Stirile TVR in conditiile in care aceasta a implinit varsta legala de pensionare pe 30 mai 2011, iar contractul acesteia cu TVR a fost valabil pana la 30 iunie 2011.

Unii membri ai CA, printre care si Ada Mesesan - reprezentantul PDL, spun ca reprezentantii PSD in consiliu "au fortat un vot, care juridic si legal este nul de drept".

Pe de alta parte, Anne Juganaru (propusa in CA de PSD) a declarat ca votul de miercuri din CA a fost "un vot perfect democratic, perfect legal".

Reprezentantii TVR au transmis, intr-un comunicat remis miercuri presei, ca hotararea CA de incetare a mandatului Rodicai Culcer la conducerea Stirilor TVR va fi supusa unei analize juridice, intrucat aprobarea "angajarii si concedierii personalului societatii" este atributia exclusiva a directorului general al TVR.

