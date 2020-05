TVR, data in judecata pentru cheltuielile facute in starea de urgenta

Ziare.

"Desi am solicitat oficial presedintelui-director general si membrilor Consiliului de Administratie ca in sedinta de ieri, 28 mai 2020, sa detalieze modul in care s-au facut aceste cheltuieli, au refuzat sa o faca.Noi am cerut, totodata ca, in cadrul aceleiasi sedinte, sa primim un punct de vedere legat de problema grava ivita prin adoptarea Codului Etic Gradea-Demeter-Ionescu-Fulea, care incalca Constitutia Romaniei, Legea SRR si SRTV, Codul Muncii si Conventiile OIM din domeniul relatiilor de munca. Sefa TVR a refuzat insa sa raspunda, incheind brusc sedinta CA prin intreruperea legaturii video", potrivit comunicatului Sindicatului Roman al Jurnalistilor.Constatand lipsa disponibilitatii pentru dialog a administratiei Gradea si dispretul pe care aceasta il manifesta fata de lege, SRJ MediaSind a decis continuarea actiunilor in justitie si sesizarea institutiilor competente in legatura cu aceste noi abuzuri, mentioneaza organizatia sindicala.Sindicatului Roman al Jurnalistilor precizeaza ca presedintele TVR a refuzat sa prezinte cheltuielile publice facute pe perioada starii de urgenta cu argumentul ca i-ar fi fost violata corespondenta."Faptul ca organizatia a ales sa trimita aceleasi intrebari si acelasi model transmis de Curtea de Conturi tuturor institutiilor publice a fost motivat de intentia noastra de a obtine exact aceleasi informatii pe care sefa TVR le-a oferit Curtii de Conturi. Aceasta decizie a fost justificata pentru a nu exista, ulterior, nicio neclaritate si nicio deosebire intre raspunsul furnizat institutiei de control si cel furnizat organizatiei noastre, asa cum, de altfel, s-a intamplat in alte cazuri, dupa ce a fost necesara actionarea in justitie a SRTV.Aceasta nu inseamna insa ca cineva a violat corespondenta dintre TVR si inspectorii Curtii de Conturi! De altfel, asa cum este bine stiut de toata lumea, aceste chestionare transmise tuturor institutiilor finantate din fonduri publice nu sunt secrete, ele avand caracter public si se pot gasi inclusiv pe internet. Mai mult, informatiile primite de Curtea de Conturi din partea institutiilor respective trebuie transmise Parlamentului in termen de 60 zile de la data incetarii starii de urgenta, in conformitate cu prevederile art. 5 alin 3 din Hotararea Parlamentului nr.4/2020!", se mentioneaza in comunicatul SRJ MediaSind.In concluzie, aceste informatii sunt de interes public, iar Raportul prezentat Parlamentului are drept scop informarea corecta a opiniei publice privind modul de gestionare a resurselor publice, a problemelor constatate si a masurilor care se impun impotriva celor care au incalcat legea, sustine MediaSind in comunicat.