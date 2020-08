Un nou caz de coronavirus la TVR. Numarul total de persoane infectate a crescut la 11

"Potrivit procedurilor, a fost anuntat medicul de familie si cabinetul medical al institutiei, care au luat masurile necesare in acest caz, al 11-lea inregistrat in SRTV. Facem precizarea ca aceasta persoana si cele anterior depistate pozitiv sunt cazuri fara legatura intre ele si infectarea nu s-a produs in TVR . Este doar o evolutie normala in conditiile unei transmisii comunitare extinse", informeaza SRTV, intr-un comunicat transmis miercuri.Conducerea Televiziunii publice precizeaza ca a dispus sporirea masurilor in astfel de cazuri: dezinfectii atat in spatiile in care s-a aflat persoana respectiva, cat si in mai multe incaperi si asigurarea suplimentara a unor materiale de protectie.