Ministrul Rogobete, întrebat despre un medic acuzat de agresiuni sexuale în Marea Britanie, dar care lucrează la Cluj: "Nu vreau să mă antepronunț, nu am informațiile" VIDEO

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost întrebat de jurnaliști, la data de 2 octombrie 2025, ce opinie are despre cazul unui medic român care este acuzat de agresiuni sexuale în Marea Britanie, dar care acum lucrează într-un spital din Cluj-Napoca.

"Cunosc situația, am cerut un punct de vedere din partea Colegiului Medicilor din România. Nu vreau să speculez, așteptăm răspunsul Colegiului Medicilor (...). Nu vreau să mă antepronunț, nu am informațiile", a răspuns ministrul Rogobete, într-o conferință de presă susținută la sediul Ministerului Sănătății.

Ziarul britanic Daily Mail semnala încă din anul 2024 că un medic român a fost exclus din sistemul sanitar britanic sub acuzația că a comis abuzuri sexuale asupra pacienților. Medicul ar fi comis aceste fapte, de-a lungul a cinci ani, în cadrul Royal Cornwall Hospitals. Totuși, site-ul Cluj24 dezvăluia că medicul Stan a revenit în România în anul 2021 și acum lucrează legal atât la un spital privat, cât și la Spitalul de Urgență din Cluj-Napoca.

Incidentele referitoare la medicul Stan au fost din nou relatate într-o investigație publicată de site-ul OCCRP (Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției), la data de 2 octombrie 2025.

