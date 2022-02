Medic de familie amenințat cu moartea după introducerea vaccinării obligatorii anti-COVID. Și-a angajat paznic înarmat

Un medic de familie a fost nevoit să-și angajeze un paznic înarmat la cabinet după ce a fost amenințat de antivacciniști.

Doctorița Lisa-Maria Kellermayr, medic de familie din Seewalchen, Austria Superioară, a devenit ținta anti-vaxxerilor după ce această țară a introdus vaccinarea obligatorie pentru persoanele peste 18 ani, conform Digi 24.

Paznic înarmat de frica anti-vaxxerilor

Pentru protecția ei, a colegilor și a pacienților, a fost nevoită ca la cabinet să își angajeze un paznic înarmat pe care îl plătește din propriul salariu.

”Te voi executa. Salutare, tâmpito! Nu te ajută cu nimic să mă ameninți cu avocații, pentru că voi veni după tine. Și dacă tot te voi prinde, îți voi ucide toți colegii. Am o pușcă...”, a fost unul dintre mesajele primite de medic.

„În ziua în care am primit acest mesaj, am închis cabinetul. Am o responsabilitate față de personalul meu, față de pacienți. Nu e vorba doar de simple insulte postate pe YouTube, amenințări ca acestea sunt pedepsite cu câțiva ani de închisoare”, a explicat dr. Lisa-Maria Kellermayr.

Ea consideră că introducerea vaccinării obligatorii a agravat situația.

”Unii oameni se simt puși la colț. Ce face un câine aflat în această situație? Mușcă. Nu cred că autoritățile au înțeles pericolul care poate apărea și nici nu au fost luate măsurile potrivite pentru a preveni eventuale violențe”, consideră medicul de familie.

Ads

Proteste la Viena în urma introducerii vaccinării obligatorii

Acest lucru a fost evident la demonstrațiile din Viena, care au devenit de multe ori violente. Printre protestatari se află extremiști de dreapta cunoscuți autorităților.

În urmă cu câteva săptămâni, aceștia au asediat un spital din Wels. Dr. Kellermayr spunea că demonstrația a blocat accesul ambulanțelor și a postat un clip video pe internet. Dar poliția a susținut că afirmațiile ei sunt false, iar doctorul a devenit ținta abuzurilor online.

Doctorița se simte insuficient protejată – atât de poliție, cât și de politicieni.

„Este doar o chestiune de timp până când va avea loc un incident major și cineva va avea de suferit”, avertizează medicul de familie.

De teamă, doctorița sș-a transformat cabinetul într-o zonă securizată, dotată cu butoane pentru apeluri de urgență.

Ads