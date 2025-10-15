Un medic a fost arestat după ce și-a lăsat fiica de 12 ani să facă o gaură în craniul unui pacient. Doctorul a fost reținut de poliție

Autor: Maria Popa
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 11:08
624 citiri
Un medic a fost arestat după ce și-a lăsat fiica de 12 ani să facă o gaură în craniul unui pacient. Doctorul a fost reținut de poliție
Medici în timpul unei operații FOTO: Pixabay

Un medic neurochirurg a fost reținut după ce i-a dat voie fiicei sale de 12 ani să utilizeze o freză medicală ca să facă o gaură în craniul unui pacient în timpul unei operații.

Se pare că incidentul a avut loc pe 13 ianuarie 2024, când un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost adus de urgență la Spitalul Regional din Graz, Austria, cu un traumatism cranian grav în urma unui accident.

Operația a fost făcută de un medic primar și un alt doctor. Ei erau asistați de medicul rezident în neurochirurgie, care și-a adus și fiica de 12 ani în sala de operație.

Conform procurorilor, pe la finalul intervenției, femeia i-a dat fiicei sale freza și i-a permis să facă o gaură pentru introducerea unei sonde.

Procurorul Julia Steiner a spus pentru Kurier că doctorul „s-a lăudat ulterior că fiica ei tocmai a avut prima operație ginecologică de histerectomie”.

Cazul șocant a ieșit la lumină după mai multe plângeri anonime.

Chiar dacă operația a fost un succes medical, procurorul a precizat că incidentul denotă „o lipsă incredibilă de respect față de pacient” și că potențialul pericol „nu poate fi minimalizat”.

Avocatul apărării, Bernhard Lehofer spune că adolescenta nu a forat efectiv, adăugând că medicul care supraveghea operația a avut tot timpul controlul asupra instrumentului.

„Copilul nu a perforat craniul”, a afirmat avocatul, precizând că, deși „nu a fost o idee bună” să-și aducă fiica în sala de operație, femeia „a plătit deja scump pentru această greșeală” în aproape doi ani de anchetă.

Alt avocat, Michael Kropiunig, care îl reprezintă pe doctorul vizat, a declarat că clientul său „nu știa exact ce vârstă are fata” și că „a permis doar ca aceasta să-și pună mâna peste mâna lui în timp ce el manevra freza – lucru irelevant din punct de vedere penal”.

Neurochirurgul și medicul care au participat la operație au apărut marți, 14 octombrie, în fața Tribunalului Graz-Est. Ei au pledat nevinovați pentru acuzația de vătămare corporală minoră.

Medicul a spus în fața instanței că atunci colega sa a ieșit din sala de operație pentru a răspunde la un apel telefonic, moment în care adolescenta ar fi întrebat dacă poate ajuta. El mai spune că a solicitat acordul mamei înainte de a-i permite să-și pună mâna peste a lui în timp ce ghida freza medicală.

#medic arestat, #fiica, #operatie, #Austria, #malpraxis medical, #pacient, #accident , #Austria
