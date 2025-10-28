Anchetă pentru ucidere din culpă după moartea doctoriței Ştefania Szabo, la 37 de ani. Mai multe cadre medicale vor fi audiate

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 16:02
714 citiri
Anchetă pentru ucidere din culpă după moartea doctoriței Ştefania Szabo, la 37 de ani. Mai multe cadre medicale vor fi audiate
Ștefania Szabo a fost găsită decedată de către colegi FOTO: Facebook/Stefania Szabo

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după decesul doctoriţei Lavinia Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău.

Medicul a fost găsit fără viaţă în noaptea de 27 spre 28 octombrie 2025, în timp ce se afla de gardă, în camera de gardă a unităţii medicale.

Potrivit comunicatului transmis de Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa al Parchetului, la faţa locului au fost efectuate cercetări şi au fost ridicate probe relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul.

„Urmează să fie audiaţi mai mulţi martori, cadre medicale”, se arată în comunicat.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale (necropsie) de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Buzău, procedură care va stabili cauza exactă a morţii.

Procurorii subliniază că măsurile luate în cursul urmăririi penale sunt prevăzute de Codul de procedură penală şi nu afectează în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie.

