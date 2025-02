Medic ginecolog, prins când primea 1.000 de lei de la o pacientă pentru a face o intervenţie chirurgicală. Cine l-a reclamat

Un medic ginecolog de la Spitalul de Urgenţă Petroşani este cercetat pentru luare de mită după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea suma de 1.000 de lei de la o pacientă pentru a face o intervenţie chirurgicală, în urma unei complicaţii de sarcină.

Reprezentanţii Direcţiei Generale Anticorupţie au anunţat, vineri, 14 februarie, că ofiţeri DGA Hunedoara şi poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au realizat prinderea în flagrant a unui medic ginecolog în cadrul secţiei Obstetrică şi Ginecologie a Spitalului de Urgenţă Petroşani.

El a fost prins când primea suma de 1.000 de lei de la o pacientă, în schimbul efectuării unei intervenţii chirurgicale necesară ca urmare a unor complicaţii.

”Dosarul penal a fost iniţiat la data de 11 februarie 2025, ca urmare a unui apel la numărul unic de urgenţă 112, prin care a fost sesizat faptul că, un doctor ginecolog din cadrul Spitalului de Urgenţă Petroşani i-a solicitat apelantului suma de 100 euro, pentru a o opera pe soţia sa, în urma unei complicaţii de sarcină şi care impunea operaţia în regim de urgenţă”, au afirmat reprezentanţii DGA.

Medicul şi-a recunoscut fapta şi este cercetat sub control judiciar. El are interdicţia să îşi exercite profesia cât timp se află sub control judiciar.

