Ce alimente să nu mâncăm la micul dejun. Recomandările unui medic nutriționist

Micul dejun este considerat una din cele mai importante mese ale zilei, dacă nu cea mai importantă, pentru că alimentele pe care le consumi la primele ore ale dimineții îți vor furniza energia de care organismul va avea nevoie întreaga zi. În plus, dacă vei alege corect ce să mănânci dimineața, vei avea o mai bună capacitate de concentrare, un nivel glicemic stabil, nu vei fi tentat să consumi gustări nesănătoase, îți vei gestiona mai bine greutatea și, pe termen lung, vei reduce șansele de a dezvolta diabet de tip 2 și boli de inimă.

Ce trebuie să conțină un mic dejun sănătos

„Micul dejun este important chiar și atunci când ești la dietă. El îți va da energia de care vei avea nevoie pe parcursul zilei, îți va reduce senzația de foame și va susține un metabolism echilibrat. Este important ca micul dejun să conțină carbohidrați complecși (de exemplu, cereale integrale sau quinoa), proteine (ouă, lactate, shake-uri proteice), fibre (legume și fructe proaspete) și grăsimi sănătoase (avocado, nuci și semințe).

Odată ce ne dezvoltăm o rutină de a ne pregăti zi de zi un mic dejun sănătos, ne vom putea regla apetitul pe parcursul zilei, ne activăm metabolismul pentru a arde caloriile mai eficient și vom fi mai puțin tentați să mâncăm excesiv la prânz, la cină sau între mese. Putem apela și la un înlocuitor de masă de calitate, care să țină locul micului dejun, inclusiv atunci când suntem pe fugă.

Nu în ultimul rând, hidratarea optimă în primele ore ale zilei este foarte importantă. Este indicat să bem apă, ceai sau băuturi naturale pe bază de aloe vera, pentru a rehidrata corpul după somn”, spune Dr. Vasile Oșean, medic coordonator în cadrul FRC (Federația Română de Ciclism).

Ce să NU mâncăm la micul dejun

Deși am fi tentați să credem că micul dejun este inofensiv și că putem face excese la primele ore ale zilei, specialiștii ne recomandă să stăm departe de alimentele procesate sau cu conținut mare de zahăr.

„La micul dejun și la orice masă, în general, este bine să evităm produsele cu zahăr adăugat și pe cele procesate și bogate în grăsimi trans sau calorii goale. Deși am fi tentați de gustul acestora, este recomandat să evităm produsele de patiserie, cerealele dulci, iaurturile de fructe din comerț, produsele cu margarină, fast food-ul, dressing-urile cu maioneză, pastele, pâinea albă, băuturile energizante sau carbogazoase dulci”, adaugă Vasile Oșean.

Putem apela la un shake înlocuitor de masă când suntem pe fugă?

Shake-ul înlocuitor de masă poate fi o soluție practică și sănătoasă atunci când suntem pe fugă sau vrem să scădem în greutate sau să ne controlăm greutatea. Aceste shake-uri sunt concepute pentru a oferi o masă echilibrată din punct de vedere nutrițional, fiind o alternativă rapidă și convenabilă la o masă tradițională.

„În funcție de modul în care sunt produse, shake-urile înlocuitoare de masă oferă echilibrul nutrițional de care avem nevoie, deoarece conțin proteine, carbohidrați, grăsimi sănătoase, fibre, vitamine și minerale, oferind toți nutrienții de care ai nevoie într-o singură porție.

În plus, avem un control asupra caloriilor consumate, este rapid și convenabil, și ne ajută să prevenim deciziile nesănătoase, mai ales când suntem pe fugă. Îl putem consuma acasă, la micul dejun, sau îl putem lua cu noi la serviciu și să îl consumăm la birou atunci când suntem pe fugă. Shake-ul poate înlocui și o altă masă a zilei, precum prânzul sau cina. Este indicat să înlocuiască una sau două mese pe durata zilei și, în rest, să avem o alimentație sănătoasă și echilibrată. În acest mod putem să ne ținem greutatea sub control sal să scăpăm de kilogramele în plus și să ajungem la o siluetă armonioasă”, adaugă specialistul.

Hidratarea este foarte importantă dimineața

„Să nu uităm și că, în timpul nopții, corpul elimină apă prin respirație și transpirație. Hidratarea dimineața ajută la completarea acestui deficit, stimulează metabolismul, îmbunătățește digestia și funcțiile cognitive ale organismului”, spune Vasile Oșean.

De obicei, în sezonul rece se întâmplă des să nu te hidratezi cum ar trebui. Nu mai avem temperaturile ridicate de afară, care jucau un rol important în hidratarea noastră, și picăm în rutina de a consuma câteva băuturi calde, atunci când avem timp! Este important să realizăm cât de importantă (vitală) este apa pentru funcționarea corespunzătoare a fiecărei celule, țesut sau organ din corpul nostru, indiferent de sezon. Până la urmă, suntem ceea ce bem iar în cazul adulților, apa reprezintă până la 60–70% din greutatea corporală”.

