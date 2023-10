Mulți români fac față cu greu prețurilor mari, iar banii nu le ajung de la un salariu la altul. Unii încearcă să găsească soluții pentru a se descurca cu cât câștigă, alții caută al doilea loc de muncă.

Este cazul relatat de un tânăr medic din Capitală care mărturisește că nu îi mai ajung banii din salariu. Acesta ar vrea să lucreze ca șofer Uber sau Bolt în timpul liber, după cum a relatat în mediul online.

"La ce sumă lunară m-aș putea aștepta dacă aș face Bolt/ Uber?"

"Pentru cei de pe grup care au experiență în domeniu, la ce sumă lunară m-aș putea aștepta dacă aș face bolt/ uber după-amiază sau seară și eventual mai mult în zilele de weekend în care sunt liber? Problema este că sunt medic rezident și nu mai fac față cheltuielilor cu chiria, întreținerea, mâncarea etc în Bucureșți, dar am și un program mult prea încărcat la muncă pentru a avea un job part time cu program fix. Posibilități de creștere/renegocieri etc nu există. Pe lângă asta mai sunt și gărzile care îmi dau peste cap programul. Din această cauză sunt interesat de serviciile de rîde sharing, aș putea să ies teoretic de fiecare dată când sunt disponibil, am mășînă proprie, logan cu motor de 1L benzină, 75 cp. Credeți că ar merită să mă apuc?", a întrebat acesta pe Reddit.

Cât câștigă pe lună

Într-un comentariu, medicul a precizat cât câștigă și ce cheltuieli are.

Ads

"4600 de lei net, ne este refuzată plata gărzilor, nu există alte bonusuri care se pot adăuga (șpagă nu accept și oricum nu se oferă). 350 de euro chiria, cam 80-100 de euro întreținerea, 1200-1500 de lei mâncarea și alte cumpărături uzuale, 170 de lei sala, 30 de lei cartelă telefon, metrou am pe un an deci vine cam 60 pe lună, 100 de lei max pe benzină că merg ft puțin și cam ăștia au fost banii."

"Merită să încerci"

Acesta a primit mai multe sfaturi de la utilizatorii platformei.

"Nimic nou în țară bananieră, medic rezident nevoit să facă taximetrie că să completeze la salariul de rahat, ferească … asta pe lângă gărzi neplătite… auzi Rafila?"

"Am făcut eu. Media era 30 lei pe oră. 30 din care scazi combustibil și alte minuni, rămâi cu ~ 12 lei/ oră. Da, la sfârșitul unei zile de 5 ore aplicația arată 150 lei, portofelul zice 60 lei. Aici n-am inclus uzura mașinii. Se uită toți ca niște oi în aplicația aia că scrie 6000 lei la sfârșitul lunii și nu se uită niciunul în portofel să vadă că a rămas cu 2000 (asta la muncit 12 ore pe zi că ultimul sclav) Da, e cea mai bună afacere pentru un analfabet economic."

Ads

"Hai să nu exagerăm totuși, muncit ca ultimul sclav e ăla de își rupe cârca pe șantier. Că stai în mașină pe scaun la AC ești departe de a fi un sclav."

"Când plata/ munca depusă este sub minimul pe economie, ești sclav. Ăla pe șantier muncește pe bani. Să-mi spui cum te simți după 12 ore pe scaun în mașină zilnic."

"Merită să încerci, nici nu înțeleg de ce întrebi, și dacă faci câte puțin în weekend scoți lejer peste 1000 lei pe lună. Depinde ft mult când ieși pe Uber/Bolt, dacă ieși în orele aglomerate seară sau weekends eu zic că merită sigur, dar ai nevoie de toate actele and stuff și durează ceva până obții tot. Bottom line merită cu siguranță, success! Am cunoștințe care fac treaba asta și unii ies mult pe Uber alții puțin, ambele cazuri fac bani mai mult decât destul încât să merite."

"Ca și cifre, 4-5 ore pe zi 5 zile pe săptămână în oraș mic scoți cam 4000-5000 lei pe lună, în oraș mare cu studenți dublează suma cel puțin. Banii ăștia fără taxe de flota, dar aici incluzi și benzină consumată."

"Ai grijă de tine în primul rând

"Oricum ar fi, eu zic că merită să încerci, mai este și Glovo și Bringo și altele, cred că ai de unde alege."

"Ai grijă de tine în primul rând. Nu e sustenabil să lucrezi 7/7, indiferent că e doar part-time în weekend. O să clachezi la un moment dat.

"Chiar dacă ai avea o pasiune extremă pentru condus, tot nu e sustenabil. Mereu vei avea presiunea job-ului."

"Media la mine era 25-30 lei pe oră din care rămâneam net cu jumătate, însă asta era acum 2 ani când nu era oferta așa mare, poate dacă ieși în orele de vârf când e dinamic gen weekend urile seară".

Ads