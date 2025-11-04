Doctoriță româncă găsită carbonizată în locuința ei din Franța. Principalul suspect este chiar fiul său FOTO

Doctoriță româncă găsită carbonizată în locuința ei din Franța. Principalul suspect este chiar fiul său FOTO
Mașină de Poliție Foto: Pixabay

O cardioloagă din România a fost descoperită carbonizată în casa ei din Franta, pe 30 octombrie, iar fiul său de 22 de ani este principalul suspect.

Tânărul este căutat de luni seară, 3 noiembrie, potrivit Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

Femeia de 56 de ani a fost găsită joia trecută în casa sa din Molsheim, iar anchetatorii sunt de părere că ipoteza unei crime nu mai lasă loc de îndoială.

Cine a dat alarma

Alarma a fost dată de o colegă e doctoriței, pentru că femeia nu mai ajungea la consultațiile cu pacienții.

Polițiștii au ajuns imediat la locuința doctoriței, care se află la aproximativ un kilometru și jumătate de cabinetul medical. Pentru că venea un miros puternic de benzină, agenții au chemat și pompierii.

În casă, echipele de intervenție au găsit un corp complet carbonizat, imposibil de identificat în starea respectivă.

Camera în care se afla femeia era parțial arsă și complet răvășită. Flăcările nu s-au extins în restul casei.

Din primele constatări a reieșit că incendiul avusese loc pe 29 octombrie. Corpul cardioloagei a fost dus la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg, unde a fost făcută o autopsie.

Românca se mutase în Franța pe la sfârșitul anilor 2000.

Fiul are antecedente psihiatrice

Jandarmeria din Bas-Rhin a lansat duminică seară, 2 noiembrie, un apel către cetățeni pentru găsirea unui tânăr de 22 de ani. A fost publicată și o fotografie cu acesta.

Conform informațiile obținute de jurnaliști, fiul cardioloagei se numește Andrei Boila. El are antecedente de boli mintale și este suspectat că și-a omorât mama.

