Medicul român care a învins cancerul și acum adună medalii de aur la atletism. Are 71 de ani

Minodora Bogdan, medic cardiolog în Zalău, adună medalii de aur în cadrul unei competiții internaționale de atletism, asta după ce a câștigat recent lupta cu cancerul.

”Un uriaș exemplu!

Dr. Minodora Bogdan (cardiolog, Zalău) se află acum în Portugalia (Algarve) la MEDIGAMES (un fel de Olimpiadă a cadrelor medicale din toată lumea) și adună medalie de aur după medalie de aur la toate probele de atletism. Este singura curajoasă cu vârsta de peste 70 ani înscrisă în competiție la grupa ei de vărsta. Este prima ediție după pandemie.

NB: Dr. Minodora Bogdan a câștigat recent lupta cu cancerul!

Pe echipamentul ei scrie "Athletic CardioClub - România"

Hai Minodora!”, a scris medicul Gabriel Tatu-Chițoiu, unul dintre susținătorii săi, pe Facebook.

Minodora Bogdan a făcut parte din loturile naționale de volei în tinerețe, sport pe care l-a practicat până la 28 de ani, când a rămas însărcinată.

”Părinţii m-au trimis în clasa a V-a la Liceul Sportiv din Zalău şi, fiind înaltă, am ales voleiul. Am făcut gimnastică la început, dar nu mă potriveam pentru acest sport, din cauza taliei. În clasa a IX-a, eram deja în lotul naţional de tineret al României, iar în clasa a XI-a, am evoluat pentru naţionala de seniori. Zece ani am jucat la Universitatea Cluj. În clasa a VIII-a, am promovat în Divizia B cu echipa liceului, chiar la Şimleu Silvaniei, pe urmă, eu şi sora mea, am fost transferate la Universitatea Cluj, care evolua în Divizia A. Am practicat voleiul până la 28 de ani, când am rămas însărcinată”, a declarat medicul în 2013, pentru magazinsalajean.ro.

Anul 2013 a fost primul în care a decis să participe la Jocurile Mondiale ale medicinei și sănătății.

”Am zis, hai să încerc să fac o nebunie!”, a spus atunci Minodora.

Minodora Bogdan a ocupat în 2013 prima poziţie în proba de aruncare a greutăţii, la categoria D (concurenţi cu vârsta cuprinsă între 55 şi 65 de ani), fiind medaliată cu aur.

