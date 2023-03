Un sirian care lucra ca medic stomatolog în București, fără drept de liberă practică, a fost reținut. Cine l-a angajat

Doi cetățeni sirieni care lucrau la un cabinet stomatologic din Sectorul 5 al Capitalei au fost reţinuţi.

”La data de 30 martie a.c., Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigaţii Criminale a efectuat activităţi operative, în vederea depistării a doi cetăţeni sirieni. Cei doi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi şi fals în înscrisuri, sub semnătură privată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, a transmis, vineri, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că unul dintre aceştia a exercitat, în luna noiembrie 2022, profesia de medic stomatolog, fără a avea drept de liberă practică, la un cabinet medical stomatologic din Sectorul 5, fiind ajutat de către un alt cetăţean sirian, care este medic stomatolog, cu drept de liberă practică în România.

”Cu sprijinul I.G.I. s-a reuşit depistarea celor doi bărbaţi, ambii în vârstă de 26 de ani, care au fost conduşi la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale, iar după efectuarea activităţilor procedural-penale, s-a dispus reţinerea acestora, pentru 24 de ore”, a mai precizat sursa citată.

Ads