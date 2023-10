Medic de Urgență, chemat pentru explicații în fața primarului: ”Au intervenit aceşti baroni care au început o hărţuire la adresa mea”

Medicul Cristina Adi Opriţa, de la Compartimentul de Urgenţă al Spitalului Orăşenesc din Horezu, a fost chemată în faţa unei comisii organizate la sediul Primăriei să dea explicaţii privind un act medical, în urma unei sesizări făcute de aparţinătorul unei paciente. Medicul afirmă că nu va da nicio notă explicatvă primarului în legătură cu actul medical, în timp ce edilul susţine că el este ordonatorul de credite şi că este îndreptăţit să ceară explicaţii.

”Trăiesc o situaţie destul de urâtă. Eu am ajuns la acest spital cu gânduri paşnice. Eu am vrut şi am reuşit parţial să înfiinţez un Centru de Primiri Urgenţe. A fost o muncă de sisif pe care o duc de aproape 2 ani de zile, în condiţiile în care înţelegerea din partea conducerii e cam subţire. Este foarte greu să se înţeleagă că noi, cei care lucrăm în urgenţă, avem nişte reguli extrem de clare şi precise şi destul de dure (...) şi nu ne putem permite să ne jucăm cu vieţile oamenilor fiindcă în urgenţă reacţia noastră trebuie să fie rapidă”, a declarat medicul Cristina Adi Opriţa, marţi seară, la Medika TV.

Opriţa spune că un bărbat care s-a prezentat la Urgenţe cu mama sa a trimis Primăriei Horezu o sesizare că pacienta nu a fost consultată timp de două ore, dar că acest lucru nu este adevărat, drept dovadă fişa pacientei.

”Au intervenit aceşti baroni care au început o hărţuire la adresa mea cam de jumătate de an. Sunt oricum singurul urgentist de acolo (...) M-am trezit cu o adresă din partea Primăriei la Biroul Juridic pentru a oferi lămururiri privind o petiţie (...) semnată de Neagu Vasile care a mers la urgenţe cu mama dânsului (...). A venit de mai multe ori, pe data de 15 august şi a tot venit zilnic, inclusiv la Râmnicu Vâlcea a fost şi a venit şi în garda mea pe 20 august. Pacienta era cunoscută, sub tratament, era investigată, se ştia despre ea, i s-a spus să meargă şi la alte compartimente.

Pacienta şi aparţinătorul au ţinut neapărat să vină la urgenţă, nu ştiu de ce pentru că dânsa nu mai era urgenţă. A fost încadrată la non-urgenţă pentru că aşa spune protocolul de triaj (...) Dânsa a venit la ora 5 şi a plecat la ora 7. Acuzaţiile sunt că au stat aproximativ 2 ore ca să consult pacienta. Există fişa pacientei. Nici nu trebuie să reclami. (...) Conform regulilor de triaj, eu puteam să mă prezint să preiau pacienta după două ore, ori pacienta a plecat de la urgenţe după două ore şi puţin. Este o pacientă cronică, nu acută, a venit 5 zile la rând şi a venit şi a doua zi”, mai spune Opriţa.

Primarul din Horezu, Sardarescu Nicolae, a explicat la Medika TV că s-a implicat în acest caz, deoarece el este ordonatorul de credite al spitalului orăşenesc.

”În calitate de ordonator principal de credite şi de coordonator al Spitalului Orăşenesc Horezu, am dispus, conform legislaţiei, verificări. S-au făcut verificări în legătură cu afirmaţiile reclamantului, s-au văzut înregstrările existente puse la dispoziţie de reclamant. Şi comisia a vrut să stea de vorbă cu personalul reclamat. O parte din personal a venit să discute, am invitat-o şi pe doamna doctor, pentru că era normal să ştim şi părerea dânsei, dânsa nu s-a prezentat, drept pentru care am înaintat întreg materialul de verificare Spitalului Horezu pentru competentă soluţionare”, a precizat Sardarescu.

Medicul Cristina Adi Opriţa a explicat, la rândul său, de ce nu s-a prezentat în faţa acestei comisii de la primărie.

”Eu sunt medic, nu sunt subordonată primarului, nu sunt aleasa poporului, continui să spun că sunt medic şi nu voi accepta să dau niciun fel de notă explicativă unui primar, unui om politic, pe actul meu medical. Dacă e ceva în neregulă privind actul medical, există alte instituţii, alte comisii, alţi oameni competenţi, cu o pregătire mai bună decât a mea, care să investigheze actul medical”, spune Opriţa.

Medicul Marian Stamate, medic primar ORL la Spitalul Colţea din Capitală, a subliniat că primul pas în cercetarea unui medic este organizarea unei comisii de disciplină la nivelul unităţii sanitare la care acesta lucrează şi nu la Primărie aşa cum s-a întâmplat la Horezu.

Managerul Spitalului din Horezu a precizat că la nivelul unităţii medicale a fost constituită această comisie de disciplină.

”Reclamaţia aparţinătorului a ajuns şi la noi, am procedat exact cum a spus domnul doctor Stamate, am convocat comisia de disciplină pentru acest incident şi de asemenea mai era alt incident care o viza pe doamna Opriţa vizavi de reţinerea ambulanţelor în cadrul Compartimentului UPU şi refuzul dumneaei de a vedea pacienţii de la Râmnicu Vâlcea. Noi am demarat cercetarea disciplinară înainte de a veni de la domnul primar rezultatul anchetei dânşilor de la primărie”, a declarat Constantin Popescu, managerul Spitalului Orăşenesc Horezu.

