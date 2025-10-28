Cum îți dai seama dacă un aliment e ultraprocesat. Trucul simplu recomandat de un medic

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:42
Cum îți dai seama dacă un aliment e ultraprocesat. Trucul simplu recomandat de un medic
Pe rafturile magazinelor, pline de produse colorate, ambalate atrăgător și prezentate ca fiind „sănătoase”, devine tot mai greu să faci diferența dintre alimentele procesate și cele ultraprocesate. Totuși, această distincție este esențială pentru sănătatea noastră.

În prezent, mai bine de jumătate din caloriile consumate zilnic în țările dezvoltate provin din alimente ultraprocesate, potrivit datelor citate de today.com. Specialiștii avertizează că acest tip de alimentație este asociat cu un risc crescut de diabet, boli cardiovasculare, cancer și chiar moarte prematură.

Ce diferențiază un aliment procesat de unul ultraprocesat

Dr. Ian Smith, medic nutriționist, explică faptul că totul se rezumă la ceea ce scrie pe etichetă. „Un aliment ultraprocesat are, de regulă, mai mult de cinci ingrediente pe etichetă. Cele procesate, în schimb, conțin doar două sau trei ingrediente ușor de recunoscut”, precizează el.

De pildă, fructele tăiate și ambalate, laptele îmbuteliat sau legumele la conservă sunt considerate alimente procesate, pentru că au suferit doar modificări minore față de forma lor naturală. În schimb, produsele care conțin denumiri lungi, greu de pronunțat, sau îndulcitori precum eritritolul și xilitolul, intră în categoria celor ultraprocesate.

„Dacă nu poți pronunța ușor ingredientele, cel mai probabil nici nu sunt bune pentru tine”, avertizează dr. Smith.

De ce este important să reducem consumul de alimente ultraprocesate

Deși par convenabile, accesibile și rapide, alimentele ultraprocesate sunt sărace în nutrienți esențiali și bogate în zahăr, sare și grăsimi nesănătoase. O cercetare realizată în 2024 pe un eșantion de 200.000 de adulți americani a arătat că persoanele care consumă frecvent astfel de produse au un risc cu 11% mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare și cu 16% mai mare de boală coronariană comparativ cu cei care le consumă rar.

Alte studii au asociat alimentația bazată pe produse ultraprocesate cu peste 30 de afecțiuni diferite, printre care se numără cancerul, obezitatea, depresia și declinul cognitiv. „Alimentele ultraprocesate pot crește nivelul glicemiei și riscul de boli de inimă”, a subliniat medicul.

Specialiștii spun că eliminarea completă a alimentelor ultraprocesate este aproape imposibilă, mai ales din cauza timpului și a bugetului limitat. Totuși, există soluții realiste pentru a reduce impactul lor asupra sănătății. Poți alege variante cât mai simple ale produselor preferate, cum ar fi cerealele integrale fără zahăr adăugat, și poți găti acasă mai des. Chiar și cartofii prăjiți făcuți din cartofi proaspeți sunt o alegere mai bună decât cei cumpărați de la fast-food.

O regulă esențială, spun nutriționiștii, este ca majoritatea meselor zilnice să fie alcătuită din alimente integrale, naturale, care își păstrează nutrienții și nu au suferit prelucrări complexe.

