Este sigur să iei magneziu fără să ai deficit? Răspunsul unui medic: când să oprești administrarea

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 18:17
476 citiri
Este sigur să iei magneziu fără să ai deficit? Răspunsul unui medic: când să oprești administrarea
Persoană care ia un supliment FOTO Pexels

Magneziul este unul dintre cele mai populare suplimente, dar este sigur să-l iei dacă nu ai un deficit? Un medic explică riscurile și beneficiile administrării acestuia fără recomandare.

Magneziul câștigă popularitate, mai ales dacă ai probleme cu adormitul noaptea. Verywellhealth.com a discutat cu medicul Sohaib Imtiaz pentru a afla dacă există vreun risc asociat cu administrarea de magneziu.

Întrebare: Dacă am o dietă relativ echilibrată și nu am deficit de magneziu, este totuși sigur să iau un supliment de magneziu pentru a mă ajuta să dorm?

Imtiaz: Administrarea de magneziu poate fi dăunătoare dacă nu ai deficit. Cel mai frecvent efect secundar este diareea, în special de la forme de magneziu care se absorb prost, cum este oxidul de magneziu.

Unele studii sugerează că dozele peste 350 mg pe zi, limita tolerabilă în prezent, sunt sigure pentru majoritatea oamenilor, dar în câteva cazuri pot apărea efecte secundare semnificative.

Excesul de magneziu poate provoca o afecțiune numită hipermagneziemie, mai frecventă la persoanele cu probleme renale sau insuficiență renală.

Persoanele cu un caz ușor de hipermagneziemie pot să nu prezinte simptome, dar cazurile moderate sau severe pot duce la confuzie și somnolență.

Cum afli dacă ai deficit de magneziu

Nivelul de magneziu este dificil de evaluat, pentru că valorile din sânge nu reflectă rezervele corpului. Un test de sânge poate arăta niveluri scăzute, dar nu indică cât magneziu este stocat în organism.

Poți avea niveluri normale de magneziu în sânge, dar să nu știi ce rezerve ai, deci este greu de evaluat cu precizie.

Dacă acesta este cazul, poți lua probabil un supliment de magneziu, dar ar trebui să repeți testul pentru a te asigura că nivelul din sânge nu devine prea mare. Testele regulate de sânge te pot ajuta să menții un nivel normal.

Când să te oprești din administrarea de magneziu

Dacă apar simptome precum amețeli sau confuzie, acestea pot fi semne de hipermagneziemie. Ar trebui să încetezi administrarea dacă simți greață sau rău în general.

Cea mai mare problemă legată de administrarea magneziului este posibila afectare a rinichilor. De asemenea, magneziul poate interacționa cu anumite medicamente, așa că este important să întrebi întotdeauna medicul.

Cel mai frecvent risc dacă iei magneziu fără deficit este diareea — acesta este, practic, efectul principal, scrie publicația.

Medicul Flavia Groşan, în stare foarte gravă la spital. Ea a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei
Medicul Flavia Groşan, în stare foarte gravă la spital. Ea a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, este internată în stare foarte gravă, la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean...
"Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
"Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat joi, 23 octombrie, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui...
#medic, #magneziu, #deficit , #stiri sanatate
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Mesajul terifiant despre un nou razboi mondial, transmis romanilor de un cunoscut strateg israelian: "E cat se poate de posibil"
ObservatorNews.ro
Bianka si Tony, gasiti morti unul langa altul intr-o masina. Se stiau din copilarie si aveau planuri de viitor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fier de călcat sau stație de călcat? Cum alegi de Black Friday fără să te pierzi în oferte
  2. Este sigur să iei magneziu fără să ai deficit? Răspunsul unui medic: când să oprești administrarea
  3. Cum alegi mobila pentru living în funcție de spațiul disponibil: apartament mic vs. casă spațioasă
  4. Filmul românesc „Cursa” se lansează în cinematografe pe 24 octombrie, inclusiv în format 4DX
  5. Câți ani din viață îți poate lua lipsa bogăției: "Este șocant și inacceptabil"
  6. Renunțarea la micul dejun ar putea avea un efect în lanț asupra sănătății
  7. Horoscop zilnic. Joi, 23 octombrie. Zodia care se implică într-o aventură amoroasă
  8. Bancul zilei: Bulă la spovedanie
  9. 7 greșeli de machiaj pe care femeile de peste 50 de ani le fac crezând că arată mai tinere
  10. Metoda surprinzător de simplă prin care cuplurile își salvează căsniciile fără sex: "La început, mi s-a părut ciudat". De ce funcționează