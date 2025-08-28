Tot ce a mâncat, timp de două săptămâni, un medic care studiază sănătatea intestinului și cancerul de colon. "Uneori pur și simplu ai nevoie de calorii"

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 28 August 2025, ora 20:27
379 citiri
Tot ce a mâncat, timp de două săptămâni, un medic care studiază sănătatea intestinului și cancerul de colon. "Uneori pur și simplu ai nevoie de calorii"
Mesele lui nu sunt niciodată plictisitoare FOTO Unsplash

Dr. Neelendu Dey știe cum să mănânce pentru a-și susține sănătatea intestinală fără să facă compromisuri la gust. Medicul gastroenterolog în vârstă de 45 de ani și profesor asociat la Fred Hutchinson Cancer Center din Seattle, care studiază modul în care microbii intestinali ar putea preveni cancerul de colon, mănâncă în principal alimente integrale pe bază de plante, multă fibră și foarte puține alimente nesănătoase. Dar mesele lui nu sunt niciodată plictisitoare.

El a declarat pentru Business Insider că alege frecvent Pad See Ew (un preparat thailandez cu tăiței prăjiți), taco-uri și ramen. Și, dacă asta nu e suficient pentru a convinge, există un alt beneficiu al felului în care mănâncă: având grijă de microbiomul intestinal – trilioanele de microbi care trăiesc în mucoasa colonului și influențează sănătatea generală – își reduce și riscul de cancer de colon, o boală aflată în creștere la persoanele sub 50 de ani.

Cercetările au asociat consumul de alimente vegetale precum legume, nuci și fasole cu un microbiom divers, indicator al unei bune sănătăți intestinale, și cu un risc mai scăzut de cancer de colon. În schimb, alimentele ultraprocesate, inclusiv carnea roșie procesată precum hotdogul sau salamul, au fost asociate cu o diversitate microbiană mai scăzută și un risc mai mare.

Dey se gândește și la cât de variată este dieta sa – factor asociat și el cu o diversitate microbiană mai mare. De asemenea, încearcă să consume amidonuri rezistente, precum ovăzul, care se descompun în acizi grași benefici în intestin, dar nu este excesiv de strict cu el însuși.

„Cu solicitările vieții moderne și normele impuse de societate, există lucruri care scapă controlului nostru. Și uneori pur și simplu ai nevoie de calorii”, spune el.

În privința alcoolului, consumă cu moderație, întrucât acesta poate deteriora mucoasa colonului, crescând riscul de cancer.

Pe lângă dietă, a făcut zilnic mișcare în această perioadă: a jucat fotbal, pickleball, a alergat în aer liber sau s-a antrenat la sala de escaladă. Activitatea fizică este considerată benefică pentru microbiomul intestinal și protector împotriva cancerului de colon.

Iată ce a mâncat Dey, tată a doi copii și medic extrem de ocupat, timp de două săptămâni:

Luni

Mic dejun: Cereale cu afine proaspete și lapte de soia.

Prânz: Jumătate de sandviș cu curcan, salată verde, roșii, ardei copți și maioneză, cu un castravete murat alături.

Gustare înainte de meciul de fotbal: O banană.

Cină: Tofu Pad See Ew (tăiței prăjiți thailandezi cu legume și sos de soia) de la unul dintre restaurantele thailandeze preferate din oraș.

Marți

Mic dejun: Terci de ovăz cu zmeură, granola și zahăr brun. Un latte rece cu lapte de ovăz.

Prânz: Salată de papaya.

Gustare: Jumătate de banană și jumătate dintr-o apă minerală lăsată de fiica mea de 13 ani înainte de antrenamentul de softball.

Cină: Morcovi baby ca aperitiv, chana masala (curry de năut) făcut cu năut crud de la piața fermierilor, iar la desert o prună.

Miercuri

Mic dejun: Cereale Cheerios cu merișoare uscate și lapte de soia, plus o cafea cu lapte de soia.

Prânz: Rest de Pad See Ew.

Gustare: Felie de tort de ciocolată vegan primit cadou săptămâna trecută, după un eveniment caritabil.

Cină: Rest de chana masala, ciuperci de la piață cu paste (copiii au mâncat majoritatea pastelor), porumb, prune, roșii cherry și afine.

Joi

Mic dejun: Cereale Rice Krispies cu afine.

Gustare în timpul unei endoscopii: V8 (suc de legume).

Prânz: Hotdog vegan, roșii cherry și limonadă de mango.

Gustare: Fâșii de mango uscat.

Cină: Rest de chana masala.

Gustare după cină: Mai mult mango uscat.

Vineri

Mic dejun: Un ou pe o felie de pâine prăjită.

Prânz: Ramen cu tofu, salată de alge și rulou cu avocado.

Cină: Am fost cu fiica mea de 13 ani la un concert, am mâncat un baton Cliff.

Sâmbătă

Brunch: Am făcut clătite cu banane și afine pentru copii, cu afine alături.

Cină: Stridii, cartofi prăjiți, o bere și un cocktail Old Fashioned (un prieten apropiat din perioada rezidențiatului a venit în vizită).

Gustare: Afine.

Duminică

Brunch: Am făcut French toast cu afine pentru copii, am băut suc de mandarine și cafea.

Gustare: Prune.

După-amiază: O bere la bar cu prietenii, urmărind meciul de baseball și jucând biliard.

Cină: Sushi în oraș.

Luni

Mic dejun: Terci de ovăz cu zmeură, granola și zahăr brun, plus un latte rece cu lapte de ovăz și vanilie.

Prânz: Salată de pere și afine, sandviș vegan, chipsuri BBQ și apă minerală.

Cină: Chiflă cu tofu, orez prăjit cu ou, ceai boba cu lapte de ovăz și o prună.

Marți

Mic dejun: Rice Krispies cu afine.

Prânz/cină timpurie: Bánh mì cu tofu (sandviș vietnamez).

Gustare: Prune.

Miercuri

Mic dejun: Sandviș cu ou și cafea.

Prânz: Sandviș cu curcan și avocado, o banană.

Cină: Taco-uri cu orez și fasole. Desert: afine.

Joi

Mic dejun: Cheerios cu afine și un latte rece cu lapte de ovăz și vanilie.

Prânz/cină timpurie: Orez, daal (curry de linte), spanac, spanac Malabar, begun bhaji (vinete prăjite), ouă, bame, pepene amar și mango.

Vineri

Mic dejun: Suji (griș în stil sud-asiatic).

Prânz: Sushi.

Cină: Iaurt cu afine și zmeură, plus struguri și o prună.

Sâmbătă

Brunch: Sandviș cu ou, cârnați vegani, covrig și ceai rece de hibiscus cu ardei iute habanero.

Cină: Linte (în stil etiopian), porumb, nectarină, afine și zmeură.

Duminică

Brunch: Am făcut clătite cu afine și banane pentru copii. Cârnați vegani, cafea rece cu lapte de soia, mango și afine.

După-amiază: Două beri la un meci de fotbal.

Cină: Orez prăjit cu legume și mango.

Desert: Înghețată vegană pe bază de caju, cu caramel sărat.

Un gastroenterolog a fost întrebat ce mănâncă de obicei într-o zi. Care este cea mai consistentă masă a zilei
Un gastroenterolog a fost întrebat ce mănâncă de obicei într-o zi. Care este cea mai consistentă masă a zilei
Menținerea sănătății intestinului printr-o alimentație bogată în nutrienți este o modalitate importantă de a sprijini digestia, de a reduce inflamația și de a stimula dezvoltarea...
Schimbări în farfuriile românilor. Cum ni s-au transformat obiceiurile de consum în numai câțiva ani
Schimbări în farfuriile românilor. Cum ni s-au transformat obiceiurile de consum în numai câțiva ani
Inflația schimbă obiceiurile de consum: valoarea medie a comenzii a crescut cu 12%, dar numărul de produse a scăzut cu 31%, arată o analiză a platformei software dedicate digitalizării...
#medic, #alimentatie, #meniu, #cancer colon , #nutritie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Experienta unei romance stabilite de 12 ani in strainatate: permis de conducere in 45 de minute si pasaport in 20, direct la aeroport
a1.ro
Mesajul transmis de Ionela Cosa dupa ce George Vornicu a cerut-o in casatorie la Insula Iubirii 2025: "M-am trezit bogata"
DigiSport.ro
FOTO Zlatan Ibrahimovic a aparut la tragerea la sorti a UCL si a surprins pe toata lumea cu noul sau look

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tot ce a mâncat, timp de două săptămâni, un medic care studiază sănătatea intestinului și cancerul de colon. "Uneori pur și simplu ai nevoie de calorii"
  2. O tânără de 25 de ani este mecanic auto și reface motoare. Lista mașinilor pe care nu le recomandă niciodată: „Sunt scumpe de reparat și nu rezistă mult” VIDEO
  3. De ce primele 60 de minute ale zilei sunt esențiale
  4. Sănătatea sexuală, un subiect fără tabu: De ce controlul medical periodic este un act de responsabilitate
  5. Superstarul internațional Ricky Martin va concerta la București. Când este programat evenimentul
  6. Top 3 ajutoare ce nu trebuie să lipsească din bucătăria ta
  7. Cum scapi de petele albe de pe pahare și sticlă
  8. Disperarea unei românce care s-a trezit dimineața și îi dispăruse mașina din curtea cazării din Grecia. „A devenit o a doua Bulgarie?”
  9. Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre naștere. Ce cerințe are în timpul spitalizării: „Vreau să fie prezent partenerul”
  10. 6 lucruri pe care femeile de peste 50 de ani ar trebui să le facă în fiecare zi înainte de ora 9 dimineața, conform experților