Tot ce a mâncat, timp de două săptămâni, un medic care studiază sănătatea intestinului și cancerul de colon. "Uneori pur și simplu ai nevoie de calorii"

Mesele lui nu sunt niciodată plictisitoare FOTO Unsplash

Dr. Neelendu Dey știe cum să mănânce pentru a-și susține sănătatea intestinală fără să facă compromisuri la gust. Medicul gastroenterolog în vârstă de 45 de ani și profesor asociat la Fred Hutchinson Cancer Center din Seattle, care studiază modul în care microbii intestinali ar putea preveni cancerul de colon, mănâncă în principal alimente integrale pe bază de plante, multă fibră și foarte puține alimente nesănătoase. Dar mesele lui nu sunt niciodată plictisitoare.

El a declarat pentru Business Insider că alege frecvent Pad See Ew (un preparat thailandez cu tăiței prăjiți), taco-uri și ramen. Și, dacă asta nu e suficient pentru a convinge, există un alt beneficiu al felului în care mănâncă: având grijă de microbiomul intestinal – trilioanele de microbi care trăiesc în mucoasa colonului și influențează sănătatea generală – își reduce și riscul de cancer de colon, o boală aflată în creștere la persoanele sub 50 de ani.

Cercetările au asociat consumul de alimente vegetale precum legume, nuci și fasole cu un microbiom divers, indicator al unei bune sănătăți intestinale, și cu un risc mai scăzut de cancer de colon. În schimb, alimentele ultraprocesate, inclusiv carnea roșie procesată precum hotdogul sau salamul, au fost asociate cu o diversitate microbiană mai scăzută și un risc mai mare.

Ads

Dey se gândește și la cât de variată este dieta sa – factor asociat și el cu o diversitate microbiană mai mare. De asemenea, încearcă să consume amidonuri rezistente, precum ovăzul, care se descompun în acizi grași benefici în intestin, dar nu este excesiv de strict cu el însuși.

„Cu solicitările vieții moderne și normele impuse de societate, există lucruri care scapă controlului nostru. Și uneori pur și simplu ai nevoie de calorii”, spune el.

În privința alcoolului, consumă cu moderație, întrucât acesta poate deteriora mucoasa colonului, crescând riscul de cancer.

Pe lângă dietă, a făcut zilnic mișcare în această perioadă: a jucat fotbal, pickleball, a alergat în aer liber sau s-a antrenat la sala de escaladă. Activitatea fizică este considerată benefică pentru microbiomul intestinal și protector împotriva cancerului de colon.

Ads

Iată ce a mâncat Dey, tată a doi copii și medic extrem de ocupat, timp de două săptămâni:

Luni

Mic dejun: Cereale cu afine proaspete și lapte de soia.

Prânz: Jumătate de sandviș cu curcan, salată verde, roșii, ardei copți și maioneză, cu un castravete murat alături.

Gustare înainte de meciul de fotbal: O banană.

Cină: Tofu Pad See Ew (tăiței prăjiți thailandezi cu legume și sos de soia) de la unul dintre restaurantele thailandeze preferate din oraș.

Marți

Mic dejun: Terci de ovăz cu zmeură, granola și zahăr brun. Un latte rece cu lapte de ovăz.

Prânz: Salată de papaya.

Gustare: Jumătate de banană și jumătate dintr-o apă minerală lăsată de fiica mea de 13 ani înainte de antrenamentul de softball.

Cină: Morcovi baby ca aperitiv, chana masala (curry de năut) făcut cu năut crud de la piața fermierilor, iar la desert o prună.

Miercuri

Mic dejun: Cereale Cheerios cu merișoare uscate și lapte de soia, plus o cafea cu lapte de soia.

Prânz: Rest de Pad See Ew.

Gustare: Felie de tort de ciocolată vegan primit cadou săptămâna trecută, după un eveniment caritabil.

Ads

Cină: Rest de chana masala, ciuperci de la piață cu paste (copiii au mâncat majoritatea pastelor), porumb, prune, roșii cherry și afine.

Joi

Mic dejun: Cereale Rice Krispies cu afine.

Gustare în timpul unei endoscopii: V8 (suc de legume).

Prânz: Hotdog vegan, roșii cherry și limonadă de mango.

Gustare: Fâșii de mango uscat.

Cină: Rest de chana masala.

Gustare după cină: Mai mult mango uscat.

Vineri

Mic dejun: Un ou pe o felie de pâine prăjită.

Prânz: Ramen cu tofu, salată de alge și rulou cu avocado.

Cină: Am fost cu fiica mea de 13 ani la un concert, am mâncat un baton Cliff.

Sâmbătă

Brunch: Am făcut clătite cu banane și afine pentru copii, cu afine alături.

Cină: Stridii, cartofi prăjiți, o bere și un cocktail Old Fashioned (un prieten apropiat din perioada rezidențiatului a venit în vizită).

Gustare: Afine.

Duminică

Brunch: Am făcut French toast cu afine pentru copii, am băut suc de mandarine și cafea.

Ads

Gustare: Prune.

După-amiază: O bere la bar cu prietenii, urmărind meciul de baseball și jucând biliard.

Cină: Sushi în oraș.

Luni

Mic dejun: Terci de ovăz cu zmeură, granola și zahăr brun, plus un latte rece cu lapte de ovăz și vanilie.

Prânz: Salată de pere și afine, sandviș vegan, chipsuri BBQ și apă minerală.

Cină: Chiflă cu tofu, orez prăjit cu ou, ceai boba cu lapte de ovăz și o prună.

Marți

Mic dejun: Rice Krispies cu afine.

Prânz/cină timpurie: Bánh mì cu tofu (sandviș vietnamez).

Gustare: Prune.

Miercuri

Mic dejun: Sandviș cu ou și cafea.

Prânz: Sandviș cu curcan și avocado, o banană.

Cină: Taco-uri cu orez și fasole. Desert: afine.

Joi

Mic dejun: Cheerios cu afine și un latte rece cu lapte de ovăz și vanilie.

Prânz/cină timpurie: Orez, daal (curry de linte), spanac, spanac Malabar, begun bhaji (vinete prăjite), ouă, bame, pepene amar și mango.

Vineri

Mic dejun: Suji (griș în stil sud-asiatic).

Prânz: Sushi.

Ads

Cină: Iaurt cu afine și zmeură, plus struguri și o prună.

Sâmbătă

Brunch: Sandviș cu ou, cârnați vegani, covrig și ceai rece de hibiscus cu ardei iute habanero.

Cină: Linte (în stil etiopian), porumb, nectarină, afine și zmeură.

Duminică

Brunch: Am făcut clătite cu afine și banane pentru copii. Cârnați vegani, cafea rece cu lapte de soia, mango și afine.

După-amiază: Două beri la un meci de fotbal.

Cină: Orez prăjit cu legume și mango.

Desert: Înghețată vegană pe bază de caju, cu caramel sărat.

Ads