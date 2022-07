Un medic chirurg care locuiește în București și lucrează la Spitalul Județean de Urgență Argeș din Pitești a relatat cum decurge fiecare zi pentru un doctor navetist.

Acesta se trezește la 4.30 dimineața pentru a ajunge la timp la serviciu. La finalul unei zile în care face intervenții chirurgicale, ajunge acasă la ora 9 seara.

Într-o postare pe pagina sa de pe Facebook, acesta acuză conducerea spitalului că după 5 ani de când lucrează în unitatea medicală, nu i s-a oferit o locuință de serviciu

"Lucrez de 5 ani la Spitalul Județean de Urgență Pitești și tot de atâta timp fac naveta, zilnic, între București și Pitești. Mă trezesc la ora 4:30 și străbat cei mai bine de 200 de km dus-întors, zilnic, pentru a fi prezent la această unitate medicală strălucitoare. În acești 5 ani am cheltuit o mică avere pe drum și chirie, ca să nu mai zic de oboseala care se acumulează stând prin stații.

Nu o să vă povestesc despre cum se simt 45 de minute petrecute în soare după o zi de agitație și operat, nu o să mă spun cum se simte frigul combinat cu oboseală, seara, prin autogară și nu o să vă zic nimic despre trenurile care fac 2-3 ore între București și Pitești...despre mirosul puternic de pișat din tren, despre camarazii de drum sau despre cum se simte, iarna, Gara de Nord la ora 9 seara.

Operez la Super Spitalul de Urgență Pitești cazuri relamente grele, cu risc mare. Am făcut operații ce nu s-au mai practicat în Argeș. Prin prisma muncii mele, Spitalul încasează deconturi de zeci și sute de milioane. Într-o lume normală, cu oameni sănătoși la cap, toate aceste lucruri ar conta. Oamenii puși să managerieze Spitalele ar fi interesați de viața angajaților...fie ei medici, asistente, infirmiere, brancardieri sau portari...

Pe vremea când am terminat specialitatea și m-am angajat, era o lege...sau mai bine zis un mit...o legendă urbană (am ajuns să aflu mai târziu) care spunea că primești o primă de încadrare și un apartament de serviciu, temporar.

În 5 ani, conducerea de geniu a minunatei unități medicale, nu a reușit să rezolve această problemă, nici chiar după 4-5 cereri redactate de mine în acest sens, la care, nici până în ziua de azi nu am primit răspuns."

Apartamentele de serviciu se dau cui trebuie

"Motivul pentru care scriu este acela că, aceste apartamente de servici există dar se dau "cui trebuie" întotdeauna.

Spre exemplu, în urmă cu o săptămână, după ce am realizat una dintre cele mai grele intervenții chirurgicale de până acum (am operat un cancer în stadiul IV de limba și planșeu bucal - intervenția a durat mai bine de 6 ore), am primit un telefon și am aflat că epidemioloaga spitalului, un personaj angajat de 2-3 luni, tocmai a primit apartament.

Nu e MINUNAT?! Asta înseamnă management performat și de calitate. Punând în balanță un chirurg care îți aduce bani de 5 ani, cu criterii de performată ridicată și epidemiologul care abia a trecut pragul spitalului...îl alegi pe cel din urmă. Logic! Corect! Just! Nimic ciudat aici...

Pentru manager, directorul medical și pentru tot șefii, bosulicii, șefuții și pilele lor am deschis agenda cu programări pe 2025. Se pare că mai am două locuri disponibile: unul în martie 32 și altul pe 1 aprilie.

Asta e țara... Ăștia suntem...Și nu cred că ne vom face bine vreodată.", a scris medicul Andrei Gaitan pe pagina sa.

"Emigrarea e singura soluție"

În comentarii, cei mai mulți sunt revoltați de situație.

"Din aceste motive domnule doctor, toți medicii buni au părăsit țara, ne plângem că nu avem medici și că am ajuns de râsul altor țări, cum să se termine cu aceste măgării, șpăgi peste șpăgi, și numai bani să dai ca să poți obține ceea ce meriți!! Păcat de această țară, păcat de dumneavoastră care ați învățat 10-15 ani ca să își bată unii cu 12 clase joc. Rușine!"

"Lucrez la același spital și văd și eu multe mizerii. Din păcate asta e regula, nu excepția.

Îmi pare rău. Cred că emigrarea e singura soluție."

"Da, aveți perfectă dreptate, conducerea acestui spital este pusă numai pe pile nu pe competențe, competențele sunt atribuite prin pile la Consiliul Județean, dacă ai pile în politică ai șanse mari."

"Păcat că nu se face nimic, timpul de mers cu mașina sute de km putea fi benefic pentru pacienți, iar dvs în formă. Vă cunosc de când ați venit în spitalul rușinii! Că asta pot să spun, rușine că nu se face nimic și pentru angajați, că nimeni nu apleacă urechea și apoi ne plângem că nu avem personal, că pleacă din țară. Normal, fiecare ne știm meritele."

"Demoralizant, trist, dar mai grav este că a devenit normalitate. Trăim în țara "pilosilor", unde cuvântul" nepotism" ar trebui să fie descris în DEX ca sinonim pt "românesc.""

"Vă înțeleg frustrarea, furia, și cu siguranță majoritatea vă suntem în asentiment, pentru că "Așa-i la noi!"

"Cazul domniei voastre nu este unic. Așa știu să" aprecieze" autoritățile locale și centrale adevăratele valori. Ei atâta pot, cu mintea lor îngustă, sau care lipsește cu desăvârșire. În frumoasa noastră patrie sunt apreciate: prostia, nonvaloarea, ipocrizia, pupincurismul, hoția, etc, toate ridicate la rang de virtute. La așa conducători, așa oameni promovați! Ăștia din urmă pot fi manipulați cu ușurință și șantajați cu aceiași ușurință. Nu, domnule doctor, nu ne vom face bine. Noi, ca neam, nu am învățat nimic din istoria noastră, nici din ce se întâmplă în țările civilizate, mai mult, tot noi ne permitem să dăm lecții (în toate domeniile) celor care nu au nevoie. Textul este foarte bun și vă felicit!"

"Doctorul are nevoie de o casă în Pitești, nu de respect și lamentare! Folosiți-vă influența, mergeți la poarta spitalului, faceți ceva! Siropul pe rețelele de socializare nu-l ajută. Ori faceți ceva, ori pleacă, nu e clar!?!"