Românul care câștigă lunar "în jur de 23-24 de mii de euro pe PFA. Să știți că am câștigat și mai mult" VIDEO

Dr. Virgil Ionescu, Medic Primar în Radiologie – Imagistică Medicală și Doctor în Științe Medicale, este un nume celebru în domeniul medical, recunoscut pentru contribuțiile sale valoroase în dezvoltarea Imagisticii prin Rezonanță Magnetică.

Medicul a dezvăluit recent într-un podcast detalii despre veniturile sale și drumul pe care l-a parcurs până acum în carieră.

Astfel, Virgil Ionescu a mărturisit că încasează aproximativ 24 de mii de euro pe lună prin intermediul PFA-ului său.

Acesta a precizat că în trecut a avut perioade mai prospere din punct de vedere financiar.

„Într-un moment în care nu este una dintre cele mai bune perioade din viața mea, câștig în jur de 23-24 de mii de euro pe PFA. Dar să știți că am câștigat și mai mult. O să vă povestesc trei evenimente.”, a spus medicul.

"Mamă, uite cât am câștigat, trebuie să ne cumpărăm ceva"

„Primul meu job plătit mai bine a venit cu un sacrificiu, trebuia să fac naveta la Constanța. Munceam aproape non stop, dar după trei weekend-uri lucrate la rând, vine și primul salariu și văd acolo 65 de milioane. Am sunat-o pe mama și i-am spus: „Mamă uite cât am câștigat, trebuie să ne cumpărăm ceva.” Și ne-am cumpărat o mașină de spălat bună, ca ea să nu se mai chinuie.”

Munca la stat versus cea de la privat

Dr. Virgil Ionescu a primit mai multe oferte de la instituții medicale de stat, care îi ofereau salarii substanțiale pentru a se întoarce, inclusiv oportunitatea de a deveni șef de secție cu un salariu de 25.000 de euro.

Ads

Totuși, medicul a preferat să rămână în sectorul privat, unde avea deja un venit considerabil.

La începuturile carierei sale, pentru a ajunge la veniturile actuale, a lucrat din greu și fără limită de timp, și-a amintit medicul. El a subliniat că în acea perioadă și-a dedicat mare parte din timp muncii și dezvoltării profesionale și că acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu s-a implicat în relații romantice.

"Ofertă să fiu șef de secție, pentru 25000 de euro"

„După ce s-a închis centrul de la Constanța, am ajuns la București undeva tot la privat, unde mulți doctori mă contactau pentru a mă întoarce la stat. „Nu vrei să te așezi și tu de acum, să termini cu privatul?” spuneau. Dar îmi ofereau un salariu de 2500 de euro, când eu câștigam deja cam 11 mii.

Am primit și o ofertă să fiu șef de secție, pentru 25000 de euro, însă deja mă vedeam făcând gărzi de Crăciun și Revelion. Însă, pe vremea aia lucram într-un centru unde aveam garantată o sumă de 100 de mii de euro. Iar când i-am refuzat pe cei de la stat și le-am spus, vă dați seama că le-a căzut fața.

Ads

Însă, nu a fost așa mereu, la începutul carieri mele ca să ajung să câștig suma asta stăteam de dimineață și până seara, nu aveam limită orară, că de aia nu m-am combinat cu nicio doctoriță și eu”, a povestit doctorul Virgil Ionescu.

Experiență de aproximativ 30 de ani în domeniul medical

Cu o experiență de aproximativ 30 de ani în domeniul medical, Dr. Virgil Ionescu și-a început cariera în domeniul radiologiei în 1991 la Spitalul Clinic “Cantacuzino” din București.

În 1994, devine medic specialist radiodiagnostic la Spitalul “Bagdasar”, apoi, în anul 1999, devine medic primar si asistent universitar de neuroimagistică la Catedra de Neurochirurgie de la Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar-Arseni”, loc în care, din anul 1997, a început activitatea în domeniul CT (Tomografiei Computerizate), iar în domeniul IRM (Imagisticii prin Rezonanță Magnetică) din anul 2001.

Din anul 2004 lucrează în exclusivitate în centre medicale private de prestigiu, din București și din țară.