35 de medicamente noi incluse de Ministerul Sănătății pe listele de compensate. Pacienții care vor beneficia de tratamente mai ieftine sau gratuite

Ministerul Sănătății a publicat miercuri, 10 septembrie, în transparență decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele compensate a 35 de medicamente, a anunțat ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, medicamentele nou introduse pe listele de compensate vor aduce soluții reale pentru pacienți diagnosticați cu boli grave.

Astfel, cele 35 de medicamente sunt destinate tratării cancerului de prostată avansat, sensibil la hormoni, amiloidozei ereditare, colitei ulcerative active și bolii Crohn moderate până la severe, rezistente la tratamente convenționale, astmului bronșic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii, angioedemului ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor), leucemiei limfocitare cronice, la pacienți cu deleția 17p sau mutația TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie, mielomului multiplu recidivat și refractar, infecției cu HIV-1 la copii.

'Știu că încrederea nu se câștigă ușor. Știu că oamenii au fost dezamăgiți prea mult timp. Dar tocmai de aceea alegem să demonstrăm că reforma în sănătate nu este un slogan, ci o realitate care schimbă vieți. Când facem ce promitem, încrederea revine. (...) Și când suntem consecvenți, încrederea ne face bine tuturor. Mulțumesc Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru colaborarea excelentă și colegilor din Ministerul Sănătății pentru munca susținută. Parteneriatul transparent și corect cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienților și întărește încrederea în sistemul de sănătate', a scris ministrul pe Facebook.

