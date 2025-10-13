Medicamentele scumpe pentru slăbit ar putea deveni accesibile și pentru persoanele cu venituri reduse

Obezitatea rămâne o problemă majoră de sănătate publică la nivel global FOTO Pixabay

Aproximativ 70% dintre cele aproape un miliard de persoane care suferă de obezitate trăiesc în țări cu venituri mici și medii.

Bill Gates intenționează să sprijine extinderea accesului la medicamentele pentru slăbit în statele mai sărace. Potrivit agenției Reuters, miliardarul și Organizația Panamericană a Sănătății (PAHO) își propun ca tratamente costisitoare precum Wegovy și Mounjaro să devină disponibile și în țările cu venituri reduse.

În prezent, aceste medicamente sunt comercializate în principal în statele bogate, unde un tratament lunar poate costa câteva sute de dolari. Fondatorul Microsoft a declarat că Fundația Bill & Melinda Gates „va găsi o modalitate de a le face extrem de accesibile, astfel încât oricine din lume să le poată utiliza”.

Producători de medicamente generice din țări precum India și China lucrează deja la dezvoltarea unor versiuni mai ieftine.

Obezitatea rămâne o problemă majoră de sănătate publică la nivel global. Țările cu venituri mici și medii se confruntă cu dificultăți în acoperirea costurilor asociate tratării acestei afecțiuni și a bolilor conexe, precum diabetul și afecțiunile cardiovasculare.

Raportul menționează și transformările culturale din jurul alimentației. Dacă altădată oamenii căutau sfaturi culinare la bunici, astăzi rețelele de socializare au devenit noii mentori gastronomici.

Trendurile alimentare promovate pe platforme precum TikTok și Instagram par adesea perfecte, dar specialiștii avertizează că nu sunt întotdeauna benefice pentru sănătate.

