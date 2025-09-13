Avertisment pentru pacienții cu afecțiuni cardiace: combinarea medicamentelor cu anumite suplimente zilnice poate fi fatală

Milioane de persoane care iau medicamente anticoagulante își pot pune viața în pericol prin luarea unor suplimente împreună cu tratamentul, avertizează experții.

Warfarina este cel mai prescris anticoagulant în Marea Britanie, administrat la peste un milion de pacienți pentru a preveni cheagurile de sânge care pot declanșa accidente vasculare cerebrale.

Acest medicament ajută sângele să circule mai ușor prin vene și este prescris de rutină persoanelor care au avut anterior cheaguri sau care prezintă un risc crescut.

Aceasta include pacienți cu ritm cardiac neregulat, valve cardiace înlocuite, tulburări de coagulare sau cei aflați în recuperare după operații, perioadă în care cheagurile de sânge sunt mai probabile.

Riscurile suplimentelor

Victoria Taylor, dietetician la British Heart Foundation, a avertizat că combinarea warfarinei cu suplimente precum vitamina K poate diminua efectul medicamentului, lăsând pacienții vulnerabili la evenimente fatale.

De asemenea, ea a sfătuit pacienții să evite suplimentele de omega-3 și sunătoarea, un remediu pe bază de plante popular, deoarece acestea pot interfera cu medicamentele anticoagulante.

Pacienții ar trebui să discute cu medicul înainte de a introduce orice suplimente în dietă.

„Cercetările arată că suplimentele nu ajută și nu îmbunătățesc bolile inimii și circulatorii,” a scris Taylor în revista Heart Matters. „În unele cazuri, pot fi chiar dăunătoare. Unele pot interfera și cu medicamentele pe care le luați, provocând efecte secundare.

Credeți că suplimentele sunt mai sănătoase decât alimentele, deoarece conțin vitamine și minerale în cantități mari. Dar mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine – prea mult din anumite substanțe poate fi dăunător sănătății.”

NHS (serviciul public de sănătate din Regatul Unit) oferă ghiduri similare, avertizând pacienții să nu combine remedii pe bază de plante cu medicamentele prescrise, cum ar fi anticoagulantele.

„Nu luați sunătoare, remediu pe bază de plante pentru depresie, în timp ce luați warfarină. Poate crește riscul de efecte secundare.”

Oficialii atenționează că nu există suficiente dovezi că alte remedii pe bază de plante sau suplimente sunt sigure împreună cu warfarina, deoarece nu sunt testate la aceleași standarde stricte ca medicamentele prescrise.

Taylor a reiterat că vitamina K și omega-3 pot interacționa cu warfarina.

Serviciile de sănătate recomandă ca persoanele care iau deja suplimente cu vitamina K să informeze medicul înainte de a începe tratamentul cu warfarină.

Vitamina K crește capacitatea sângelui de coagulare, ceea ce poate reduce eficiența warfarinei.

Alimentele bogate în vitamina K – legume cu frunze verzi, gălbenuș de ou, ulei de măsline – pot, de asemenea, interfera cu medicamentul.

În loc să evite complet aceste alimente, NHS recomandă menținerea unui consum constant, astfel încât nivelul vitaminei K din sânge să rămână echilibrat și valorile INR – măsura timpului de coagulare a sângelui – să fie stabile.

Atenție la omega-3

Taylor a avertizat și împotriva suplimentelor de omega-3 în timpul tratamentului cu warfarină. La fel ca medicamentul, omega-3 poate subția sângele, crescând riscul de sângerare.

Conform National Institute for Health and Care Excellence (NICE), folosirea celor două împreună „poate crește riscul de a dezvolta acest efect”.

Taylor sfătuiește britanicii care vor să își îmbunătățească sănătatea să fie precauți: discutați cu medicul înainte de a cheltui bani pe suplimente, care au devenit o industrie de miliarde de lire.

„Vorbiți cu medicul înainte de a cumpăra suplimente. Dacă aveți nevoie de ele, medicul vi le va prescrie sau recomanda.”

Singura excepție este vitamina D:

„Se recomandă să luăm 10 micrograme de vitamina D pe zi, toamna și iarna, deoarece vitamina se produce în principal în organism cu ajutorul luminii solare. Doar o cantitate mică vine din alimente. În afară de aceasta, o dietă sănătoasă, variată și echilibrată oferă toată energia, vitaminele și mineralele necesare.”

Riscurile warfarinei

Warfarina aduce beneficii uriașe pentru persoanele expuse riscului de cheaguri de sânge și, în multe cazuri, poate fi salvatoare de vieți.

Totuși, crește riscul de sângerare, care poate include:

Sângerare mai lungă decât de obicei după o tăietură minoră

Sângerări nazale ocazionale care se opresc în 10 minute

Sângerarea gingiilor

Vânătăi care apar ușor și se estompează mai greu

Conform NHS, acest tip de sângerare nu este periculos și de obicei se oprește de la sine. Dacă nu se oprește, pacienții sunt sfătuiți să contacteze medicul.

În cazuri rare, warfarina poate provoca sângerări grave, uneori fără o tăietură sau leziune vizibilă. Aceasta poate fi amenințătoare pentru viață și necesită asistență medicală urgentă.

Semne de avertizare:

Sângerare nazală care durează mai mult de 10 minute

Vomitarea de sânge

Tuse cu sânge

Foarte rar, warfarina poate provoca sângerare cerebrală. Simptomele includ:

Vorbire neclară

Dureri de cap severe și bruște

Dificultăți de respirație

Orice sângerare abundentă cu sânge care curge sau se adună

În astfel de cazuri, pacienții sunt sfătuiți să anunțe medicul, scrie dailymail.com.

