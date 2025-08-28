Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamente. Ce propunere au lansat Ministerul Sănătății și CNAS

Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamentele necesare, ca efect al unei propuneri a Ministerului Sănătăţii şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), avertizează Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

"Milioane de pacienţi vor fi afectaţi de noua propunere a Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care au decis să scadă nivelul de compensare pentru un număr mare de medicamente, fapt ce va conduce la un impact financiar suplimentar pentru pacienţii care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau sunt sub tratament cu antibiotice", precizează un comunicat transmis de APMGR.

Unele medicamente, care beneficiază acum de compensare de 90% (lista A), vor fi mutate în lista B, unde sunt medicamentele cu doar 50% compensare. Altele, din aceste două prime liste, vor fi mutate direct în lista D, cea în care sunt medicamentele care beneficiază de compensare de doar 20%. Iar pentru produsele compensate în listele C, cu nivel de compensare 100%, se modifică preţul de compensare pentru mii de produse, astfel încât, pentru aceste produse, este foarte posibil să apară coplata pentru pacient.

Potrivit APMGR, numărul pacienţilor afectaţi de această decizie este estimat să depăşească 10 milioane. Aceştia vor fi nevoiţi să suporte o co-plată mai mare pentru medicamentele de care au nevoie, care ar fi între 6 - 500 RON / medicament / lună.

Astfel, dacă decizia va fi pusă în aplicare, pentru medicamente foarte folosite precum Rosuvastatina, pentru care astăzi pacienţii cu colesterol mărit scot din buzunar 20 de lei, ei vor plăti 33 de lei, ceea ce ar reprezenta o creştere de 65%. La Candesartan, recomandat în hipertensiune, creşterea e de la 17 la 30 lei. Entecavir, medicament pentru hepatită cronică, ar avea o creștere de la 0 la 32 lei, iar pentru Lenalidomidă, cu care se tratează mielomul multiplu, creşterea ar fi de la 0 la 237 lei.

Ads

APMGR subliniază că această propunere vine surprinzător, după ce premierul Ilie Bolojan se arătase susţinător al tratamentelor ieftine: "Tratamente ce pot fi rezolvate cu medicamentele generice sunt rezolvate mai scump, cu cele inovatoare. Din păcate, avem un supraconsum de medicamente şi proceduri inadecvate în această zonă. Avem o pondere importantă a medicamentelor inovatoare atât ca volum, mult mai mare decât ar fi normal, dar şi ca sumă, iar tratamente care pot fi rezolvate cu medicamentele generice, datorită întârzierilor din sistem, sunt rezolvate la preţuri de două - de trei ori mai scumpe cu cele inovatoare. Şi e nevoie ca acolo unde medicamentele scumpe pot fi înlocuite de medicamentele generice să facem acest lucru şi doar acolo unde nu există înlocuitori să menţinem în continuare posibilitatea de tratamente scumpe, care depăşesc posibilităţile sistemului", explica Ilie Bolojan.

"Decizia de a reduce nivelul de compensare va afecta milioane de pacienţi care depind zilnic de aceste tratamente. Într-un context economic deja dificil, orice creştere a costurilor este resimţită dureros de pacient. Solicităm un dialog deschis pentru a găsi soluţii echilibrate, care să asigure accesul tuturor la medicamentele necesare.", a declarat Daniel Bran, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România.

Ads

APMGR cere public o întâlnire cu premierul României, date fiind problemele cu care se confruntă, dar şi pentru a oferi propuneri concrete de optimizare a bugetului.

APMGR a solicitat modificarea legislaţiei în sensul includerii imediate a medicamentelor generice pe Lista de compensare necondiţionată, pentru a oferi pacienţilor opţiuni terapeutice multiple şi optimizare bugetară.

Pentru trecerea unor medicamente generice pe un nivel de compensare inferior, APMGR a evaluat riscurile.

- Aceste medicamente sunt prescrise milioanelor de pacienţi care suferă de boli cronice importante precum bolile cardiovasculare şi diabet, aproximativ 1 din 2 pacienţi fiind trataţi cu aceste medicamente la nivelul României (conform IQVIA, 2025).

- Bolile cardiovasculare reprezintă cauza de mortalitate nr. 1 în România (conform rapoartelor INSP).

- Criteriile care au stat la baza selecţiei acestor medicamente nu au fost comunicate în mod transparent.

- Prin implementarea unei astfel de măsuri creşte co-plata pacientului care deja este împovărat de creşterea preţurilor ca urmare a majorării cotei TVA, impozite crescute pe locuinţe, plata CASS etc, măsuri care conduc la scăderea puterii de cumpărare. Sperăm ca şi autorităţile să realizeze impactul social şi ineficienţa măsurii pentru scopul declarat.

Ads

"Putem concluziona că prin astfel de măsuri nu se doreşte susţinerea accesului pacienţilor la medicamente generice", susţine APMGR.

România beneficiază de o industrie producătoare de medicamente generice puternică, cu 41 de facilităţi de producţie care prin exporturile intră şi extra comunitare contribuie la echilibrarea balanţei comerciale. Mai mult, medicamentele generice intrate pe piaţă în perioada 2016-2023 au generat optimizare bugetară de peste 1 miliard de euro pentru sistemul de sănătate. Cu toate acestea, măsurile propuse de autorităţi continuă să exercite presiune asupra segmentului de medicamente generice, în ciuda faptului că acestea reprezintă sub 20% din totalul cheltuielilor cu medicamentele.

Amprenta economică totală a sectorului de generice din România este estimată la 17,4 miliarde RON, reprezentând 1,1% din PIB-ul naţional în anul 2023.

Ads