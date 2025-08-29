Urmează scumpiri la medicamente, dar "categoriile vulnerabile de populație nu ar fi afectate", promite CNAS

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat vineri, 29 august 2025, că a identificat și a propus Ministerului Sănătății o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor evaluate, astfel încât impactul real asupra contribuției personale datorate de asigurați să fie cât mai moderat, și a precizat că persoanele vulnerabile nu vor fi afectate, menținându-se pentru acestea actualul nivel de compensare.

Replica CNAS vine în contextul unor informații apărute în spațiul public potrivit cărora pacienții ar urma să suporte creșteri semnificative ale contribuției personale pentru medicamentele compensate (de ordinul a 500-600 lei/lună/medicament).

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS, doar în cazul a 13 medicamente se preconizează schimbarea nivelului de compensare, astfel:

* trecerea la nivel de compensare de 20% (mutarea din sublistele A și B în sublista D) pentru medicamentele (DCI) - Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Combinații (Perindoprilum + Indapamidum), Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum și Atorvastatinum;

* trecerea la nivel de compensare de 50% (mutarea din sublista A în sublista B) pentru medicamentele (DCI): Fenofibratum, Omeprazolum, Combinații (Spironolactonum + Furosemidum) și Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

În situația în care s-ar pune în aplicare deciziile ANMDMR, contribuția personală ar crește în medie față de cea din prezent cu aproximativ 9 lei/cutie pentru un medicament prescris din cele 13 menționate, afirmă CNAS.

Ads

'Categoriile vulnerabile de populație nu ar fi afectate, menținându-se nivelul actual de compensare de 100% din prețul de referință al medicamentelor pentru copii, tineri (18 - 26 ani) care studiază și nu obțin venituri, gravide, lăuze și beneficiari de legi speciale, și de 90% pentru pensionarii beneficiari ai programului de compensare a prețului medicamentelor din sublista B. CNAS reafirmă că pacienții din România nu vor fi împovărați cu contribuții personale excesive, iar afirmațiile vehiculate în spațiul public privind costuri suplimentare de sute de lei pe lună pentru aceste medicamente compensate sunt false și creează panică inutilă', se arată în comunicatul de presă.

ANMDMR a evaluat în anul 2024 un număr de 18 medicamente (substanțe active - DCI) care au îndeplinit criteriile, potrivit legii, pentru modificarea nivelului de compensare al acestora.

Ads