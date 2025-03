Tratamentul pentru epilepsie care lipsește din farmacii. Mesajul Agenției Medicamentului

Adnana Cotolea, mama unei fetiţe cu o boală rară numită lipofuscinoză ceroid neuronală tip 2, afecţiune care are şi o componentă epileptică, afirmă că un medicament aflat în schema de tratament a copilului său nu se mai găseşte în farmacii de câteva luni, atât în ţară cât şi în Capitală. Este vorba despre Frisium, un medicament folosit pentru stoparea crizelor de epilepsie.

„Avem aceeaşi problemă pe care o avem de ani de zile cu acest medicament, la o anumită perioadă începe să lipsească din farmacii, mai ales în provincie, unde nu sunt atât de aprovizionate, problema a început undeva prin octombrie prin ţară după care în decembrie a început în Bucureşti să lipsească şi suntem în martie şi încă nu se găseşte în farmacii.

Noi am făcut demersuri, am sesizat lipsa medicamentului, am sunat la Agenţia Medicamentului, de acolo ni s-a dat o listă cu farmaciile care ar avea pe stoc acel medicament, când ne-am dus la acele farmacii nu era, spunându-ne că de fapt stocurile nu sunt actualizate în sistem.

„M-am tot plimbat dintr-o farmacie în alta, ni s-a spus că s-a emis o nouă autorizaţie pentru Unifarm iar de la Unifarm când am sunat au spus că undeva la sfârşitul lunii martie, începutul lunii aprilie şi să păstrăm legătura cu farmaciile. Cert este că de circa patru luni de zile lipseşte”, a explicat Adnana Cotolea.

Un medicament care are rolul de a opri crizele de epilepsie. Dacă nu se mai administrează acest tratament, copiii cu această afecţiune pot fi în mare pericol, spune mama fetei care a reuşit să-şi asigure anumite stocuri din Germania, însă nu în cantităţi mari.

„Medicamentul este foarte important pentru noi având în vedere că este un antiepileptic, el este folosit pentru a stopa crizele de epilepsie, iar copiii cu epilepsie, dacă nu primesc acest tratament, există riscul de a face crize de epilepsie şi posibil un status epileptic, ceea ce înseamnă o criză de epilepsie mai lungă de 30 de minute şi ar putea duce chiar la deces.

Noi putem să spunem că am venit cumva cu un stoc din Germania, am locuit acolo ceva timp şi am venit cu medicamente de acolo, mai avem ceva pe stoc, cred că mai avem pentru două săptămâni, asta în situaţia în care am umblat şi la schema de tratament şi s-a mai redus cantitatea de Frisium, dar dacă noi am redus-o, sunt copii la care este posibil să crească doza pe zi şi atunci automat ai nevoie de mai mult.

Rebeca are o boală rară, se numeşte lipofuscinoză ceroid neuronală tip 2, majoritatea bolilor rare, care sunt de fapt un sindrom, au şi această componentă de epilepsie şi atunci este nevoie de tratament antiepileptic. Rebeca are multe medicamente pentru epilepsie dar acest medicament cred că este unul din prima linie, dacă întrebaţi un medic neurolog, ei ştiu cum se administrează mai întâi medicamentele din prima linie, după care dacă nu merg se administrează altele.

Se poate înlocui medicamentul, dar nu se poate face de pe o zi pe alta, ele se scot treptat şi se introduc treptat. Şi chiar dacă face parte din aceeaşi clasă, pot să nu aibă acelaşi efect. Au fost situaţii când unii părinţi l-au înlocuit şi după aceea au fost probleme cu medicamentul cu care a fost înlocuit”, a precizat Adnana Cotolea, mama unei fetiţe cu o afecţiune rară.

Medicul Ioana Mîndruţă, medic primar neurolog, a explicat că este bun şi medicamentul nou adus în ţară, dar că este foarte important ca şi acesta să se găsească în mod constant în farmacii.

„Multe ţări au generice şi medicamentele actuale din alte clase tot generice sunt. Ideea este să se găsească constant acelaşi generic fiindcă este mai dificil de trecut brusc de la unul la celălalt. Pot fi schimbate între ele dar lent pentru că nu sunt identice chiar dacă au aceeaşi substanţă”, a declarat medicul.

Într-un răspuns trimis la solicitarea News.ro, reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România au explicat ce se întâmplă cu medicamentul Frisium. Stocuri din alt medicament similar există deja în depozitele Unifarm, însă procedurile de punere pe piaţă durează.

„Pentru medicamentul cu denumirea comercială Frisium producătorul a renunţat la producţia lui. În acest context, în luna decembrie 2024, Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România a emis o autorizaţie pentru nevoi speciale pentru alt medicament, cu denumirea comercială Clobazam, în concentraţie de 10 mg şi sub formă de comprimate. Autorizaţia a fost emisă tot de către C.N. Unifarm S.A., care este şi distribuitor angro.

Acest produs intră în categoria medicamentelor psihotrope, motiv pentru care procedurile în vederea punerii pe piaţă ( ex. obţinere autorizaţie de export din ţara de origine către România, analize de calitate) sunt complexe având în vedere legislaţia specifică. Din informaţiile deţinute de ANMDMR, la acest moment, întreaga cantitate autorizată de ANMDMR există deja fizic în depozitele C.N. Unifarm, urmând ca după finalizarea tuturor procedurilor medicamentul să fie pus în circuitul farmaceutic”, au precizat pentru News.ro reprezentanţii ANMDMR.

