Managerul Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti, Dr. Corneliu Toader, îi sfătuieşte pe tineri să rămână în ţară şi să îşi facă aici un rost din punct de vedere medical.

Corneliu Toader a fost întrebat miercuri, 10 ianuarie, la Medika TV, cum arată începutul de an la unitatea sanitară pe care o conduce după sărbători.

“Am avut o activitate neîntreruptă în tot intervalul acesta de timp. Eu am o anumită opinie personală. Un medic, cu cât petrece mai mult timp alături de bolnav, cu atât este mai bine pregătit pentru meseria de pe care o face sau pentru profesia, ca să mă exprim aşa. Profesia de medic este o profesie vocaţională. Noi nu putem să închidem un cabinet sau un ghişeu, aşa cum poate să o facă un funcţionar public de la Taxe şi Impozite, spre exemplu, cu un anumit program. Medicina este o profesie aplicativă. Toate cunoştinţele noastre teoretice trebuie să fie validate de practică. Ori această validare este dată de timpul pe care ţi-l petreci alături de bolnav. Ori, cu cât mai mulţi bolnavi, aş zice eu, cu atât mai bine pentru un medic”, a afirmat Corneliu Toader.

El a precizat că pentru Centrele de excelenţă trebuie selectat un personal medical care să aibă disponibilitatea de a sta cât mai mult timp la serviciu.

“Fireşte, aici trebuie să ţinem cont că sunt şi persoane care au nişte obligaţii de familie, poate mai mari decât le am eu şi care nu-şi pot permite să sacrifice o parte din timpul acordat familiei în favoarea profesiei. Din acest motiv, cred că pentru Centrele de excelenţă trebuie selectat un personal medical care să aibă această disponibilitate de a sta cât mai mult timp la serviciu. Să ştiţi că acest lucru se întâmplă şi în străinătate. În clinicile mari, în clinicile de renume se stă zi lumină la serviciu. Am fost în Germania, am văzut despre ce este vorba. Doctorii care se bucură de un anumit prestigiu profesional, cei care au grade universitare, care sunt cadre didactice petrec foarte mult timp la serviciu”, a explicat managerul Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti.

El a mai fost întrebat de ce consideră că medicii pleacă în străinătate.

“Pe de o parte, foarte mulţi doctori doresc să câştige mai bine. Poate că principalul pilon al activităţii lor medicale este remuneraţia. Aş zice că la medici este bine să predomine pasiunea, dorinţa de a rezolva. În general, tinerii sunt mai aplecaţi către aspectul material decât oamenii care au o anumită vârstă şi o experienţă de viaţă. Atunci nu mai sunt atât de încântaţi de nişte câştiguri materiale. Mai există şi mirajul străinătăţii, adică foarte mulţi oameni pleacă pentru că îşi doresc să lucreze ca medici în Franţa. Eu am cunoscut foarte mulţi oameni care lucrează în străinătate şi să nu vă închipuiţi că lucrează la Paris sau în centre medicale foarte importante. Sunt foarte mulţi care sunt medici de familie”, a precizat Corneliu Toader.

În acest context, el le-a recomandat tinerilor medicilor să rămână în ţară.

“Sfătuiesc tinerii că rămână în ţara românească, să îşi facă un rost aici din punct de vedere medical. Astăzi, cred că sistemul medical românesc oferă foarte multe posibilităţi pentru a face performanţă. Pentru tot se munceşte foarte mult. Şi cred că încă suntem percepuţi ca nişte străini. Chiar şi în ţările Uniunii Europene. Uniunea Europeană este o uniune de state suvernare deocamdată, nu este chiar Statele Unite ale Europei aşa cum se întâmplă în SUA. Experienţa multor doctori care au plecat arată că lucrurile nu sunt aşa de simple pentru cineva care nu e născut pe pământ american, de exemplu. Am cunoscut un medic celebru cardiolog care lucra la Loma Linda în California, la o univeristate celebră şi care avea un şef american. Era supărată pe chestia asta şi am întrebat-o ”dar de ce sunteţi supărată”? ”Cum să nu fiu supărată, este mai prost decât noi toţi ceilalţi şi este şeful meu pentru că este american””, a mai transmis Corneliu Toader.

