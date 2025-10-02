Medici cărora li s-a interzis să lucreze în alte țări activează în continuare în România. Unul dintre ei este cercetat în Marea Britanie pentru agresiuni sexuale

Autor: Mihai Diac
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 17:16
223 citiri
Medici cărora li s-a interzis să lucreze în alte țări activează în continuare în România. Unul dintre ei este cercetat în Marea Britanie pentru agresiuni sexuale
Imagine ilustrativă dintr-un spital - FOTO Pixabay

Medici care au fost sancționați, în mai multe țări, prin interdicția de a practica această activitate, continuă să lucreze, exact în acest domeniu, în România.

Este vorba de medici acuzați de abuz sexual, tratamente greșite sau implanturi mamare realizate fără acordul pacientului. Aceste situații sunt semnalate de site-ul OCCRP (Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției), într-o investigație publicată la data de 2 octombrie 2025.

Primul caz - și totodată cel mai șocant - semnalat în această investigație este cel al medicului Iuliu Stan, care la data comiterii faptelor lucra într-un spital public din Marea Britanie. În anul 2024, o instanță medicală britanică (Medical Practitioners Tribunal Service) a decis că medicul Iuliu Iosif Marian Stan nu mai are voie să practice medicina în Regatul Unit, întrucât "a supus pacienții la proceduri inutile, invazive și intime pentru propria satisfacție sexuală”.

Potrivit OCCRP, medicul menționat ar fi administrat analgezice sau laxative, pe cale rectală, de 277 de ori, timp de cinci ani, unor pacienți bărbați, și o dată unei femei.

Printre pacienții tratați astfel a fost și John - un tânăr care a ajuns la spital cu un umăr dislocat și cu un deget sfâșiat, după ce fusese victima unui atac. Medicul Stan, care atunci lucra ca ortoped la Royal Cornwall Hospital din sud-vestul Angliei, i-a spus pacientului John că trebuie să-i administreze un supozitor pe cale rectală pentru a-i calma durerea. John l-a întrebat pe medic dacă nu există o altă soluție pentru atenuarea durerii, iar medicul român i-a spus că trebuie să procedeze în acest fel.

Instanța medicală a explicat că această practică este neobișnuită pentru un medic, întrucât medicamentele prescrise de medici sunt administrate de obicei de asistenți. În anumite cazuri, medicul Stan ar fi abuzat același pacient de mai multe ori.

Comisia medicală de anchetă a stabilit că excluderea lui Stan din rețeaua sanitară britanică este „singura modalitate de a proteja pacienții”.

Dar în prezent, doctorul Stan lucrează la Spitalul de Urgență din Cluj-Napoca. Colegiul Medicilor din România a fost notificat de Colegiul Medicilor din Marea Britanie, încă din martie 2024, asupra situației medicului Stan, dar partea română nu a luat nicio măsură. Șeful Colegiului Medicilor din Cluj, Ion Cosmin Puia, a declarat că interdicția pe care medicul Stan a primit-o în Marea Britanie nu este relevantă în România, pe motiv că Marea Britanie nu mai face parte din UE.

„Nu avem ce investigații să facem noi, de aici, despre ce s-ar fi întâmplat în urmă cu nu știu cât timp în Marea Britanie”, a declarat Puia.

Ca și Iuliu Stan, în România sunt și alți medici cărora le-a fost revocat dreptul de practică în alte țări, dar activează oficial în sistemul sanitar din România. Un alt exemplu oferit de OCCRP este cel al lui Ragheb Nouman. Acesta este cetățean român de origine siriană, absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara în 1991.

Nouman s-a înregistrat ca medic ortoped în Marea Britanie în 2008 și a lucrat la spitale din Anglia și Scoția. Acesta a fost exclus din registrul medicilor britanici în anul 2015 pentru activitate clinică „inacceptabilă” și pentru comentarii rasiste la adresa colegilor săi.

„Indienii ar trebui să curețe toalete, nu să practice medicina”, ar fi spus el.

Totodată, la un test de cunoștințe medicale, acesta a obținut un scor de doar 25,83%, față de procente de 50 - 75 % obținute de medicii din grupul de referință. Tribunalul medical britanic a considerat că medicul Nouman reprezintă un risc pentru pacienții săi.

Cu toate acestea, Ragheb Nouman a obținut, în 2021, dreptul de practică în România. Acum lucrează în cadrul unei clinici private din Timișoara ca ortoped și figurează cu drept de practică pe site-ul Colegiului Medicilor din România.

Atac terorist mortal la o sinagogă din Marea Britanie chiar de Yom Kippur, în cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Doi oameni au fost uciși. Agresorul a fost împușcat de poliție FOTO VIDEO
Atac terorist mortal la o sinagogă din Marea Britanie chiar de Yom Kippur, în cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Doi oameni au fost uciși. Agresorul a fost împușcat de poliție FOTO VIDEO
UPDATE 14:30 Doi oameni au murit în atacul terorist de la sinagoga din Manchester, potrivit celui mai recent bilanț oferit de poliția din Marea Britanie. De asemenea, alte trei persoane au...
Guvernul britanic s-a săturat de interferențele lui Elon Musk. Mesaj dur de la Londra pentru miliardar: "Pleacă naibii din politica și din țara noastră"
Guvernul britanic s-a săturat de interferențele lui Elon Musk. Mesaj dur de la Londra pentru miliardar: "Pleacă naibii din politica și din țara noastră"
Guvernul britanic condus de Keir Starmer a lansat miercuri, 1 octombrie, o nouă replică dură la adresa miliardarului american Elon Musk: „pleacă naibii” din Marea Britanie. Miliardarul,...
#medici sanctionare, #agresiuni sexuale, #Marea Britanie, #Spital Cluj , #medici
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A inceput "revolutia": omul de 50.000.000 Euro, asteptat in Romania
Digi24.ro
Ce este trendul "996" din China, care ameninta sa se raspandeasca si in Europa: "Nu credem in echilibrul dintre munca si viata privata"
DigiSport.ro
Decizia si anuntul instantei in cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului sau de doi ani

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Medici cărora li s-a interzis să lucreze în alte țări activează în continuare în România. Unul dintre ei este cercetat în Marea Britanie pentru agresiuni sexuale
  2. Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători vor circula și după 7 octombrie. Cum s-a rezolvat problema datoriilor
  3. Ungaria încearcă să reducă dependența energetică de Rusia. A semnat un contract pentru gaz lichefiat cu firma franceză Engie
  4. Avertisment de călătorie în Italia: Greve și proteste în toată țara. Care sunt cele mai afectate orașe
  5. Român din Florența, prins de polițiști în timp ce lăsa amenzi false pe mașinile localnicilor. Avea la el 142 de astfel de notificări
  6. Ministrul Sănătății vrea demiterea fostei managere a Spitalului Sf. Maria din Iași și a șefei ATI: ”Nu ne jucăm cu posturile de conducere”
  7. Contractul pentru achiziția corvetei ușoare din Turcia va fi semnat în luna noiembrie, spune ministrul Apărării: ”Va veni şi un sistem de rachete american”
  8. CSM vine cu explicații după ce Departamentul de Stat al SUA a criticat justiția din România
  9. Avertismentul Laurei Codruța Kovesi: Rețelele infracționale chineze invadează UE și comit fraude la scară „industrială”
  10. UPDATE „Nereguli grave în aplicarea protocoalelor” la Spitalul Sf. Maria din Iași, acuză ministrul Sănătății. Aviz de funcționare emis ilegal. ”La ATI, se intră ca la gară” VIDEO