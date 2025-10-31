Premieră mondială. Medicii italieni au realizat primul transplant complet de arteră pulmonară

Medicii italieni au realizat primul transplant complet de arteră pulmonară din lume, la o pacientă de peste 70 de ani diagnosticată cu o formă invazivă de cancer pulmonar.

Intervenţia de succes a fost realizată de medicii de la Spitalul Universitar Sant’Andrea din Roma. Intervenţia, autorizată de Centrul Naţional de Transplant, reprezintă o premieră medicală absolută şi confirmă excelenţa chirurgiei toracice italiene pe scena internaţională.

Pacienta suferea de o tumoră pulmonară care infiltrase artera pulmonară, ceea ce a impus îndepărtarea completă a plămânului stâng şi reconstrucţia complexă a căii respiratorii.

Operaţia, realizată în luna iulie, a fost coordonată de medicul dr. Erino A. Rendina, directorul secţiei de chirurgie toracică şi decan al Facultăţii de Medicină şi Psihologie a Universităţii „La Sapienza” din Roma.

Ideea intervenţiei a aparţinut specialiştilor în chirurgie toracică dr. Cecilia Menna şi dr. Beatrice Trabalza Marinucci, membre ale echipei operatorii.

Intervenţia a fost posibilă datorită disponibilităţii unei artere pulmonare întregi, crioconservate - păstrată la temperaturi extrem de scăzute pentru conservarea ţesuturilor -, de la Banca de Ţesuturi din Barcelona.

Complexitatea procedurii

Procedura a durat mai multe ore şi a presupus tehnici complexe de anestezie şi circulaţie extracorporală - o tehnică medicală prin care sângele pacientului este preluat şi oxigenat în afara corpului, cu ajutorul unui aparat special, în timp ce inima şi plămânii sunt oprite temporar în timpul intervenţiei chirurgicale. Practic, aparatul preia temporar funcţiile inimii şi ale plămânilor.

Inima pacientei a fost temporar oprită pentru a permite îndepărtarea arterei pulmonare afectate, reconstrucţia traheei şi, ulterior, implantarea grefei vasculare.

Operaţia a implicat o echipă multidisciplinară formată din specialişti în chirurgie toracică şi cardiacă, anestezişti, perfuzionişti şi personal medical specializat.

După intervenţie, pacienta a fost internată în secţia de terapie intensivă, unde s-a trezit la scurt timp, putând vorbi şi respira singură. Evoluţia postoperatorie a fost favorabilă, cu o uşoară inflamaţie pleurală rezolvată în timpul spitalizării.

Investigaţiile imagistice ulterioare au confirmat permeabilitatea completă a vasului transplantat şi restabilirea fluxului sanguin între inimă şi plămânul drept, potrivit comunicatului medical.

După patru săptămâni, pacienta a fost externată şi s-a întors acasă, reluându-şi activităţile zilnice.

Medicii au precizat că nu a fost necesar tratament anticoagulant şi nici terapie imunosupresoare, folosită în mod obişnuit la alte tipuri de transplanturi, deoarece ţesutul arterial a fost complet biocompatibil.

Ministrul Sănătăţii din Italia, Orazio Schillaci, a salutat reuşita, afirmând că intervenţia confirmă nivelul înalt al sistemului sanitar public din Italia. Premiera mondială a fost descrisă drept o dovadă a calităţii formării şi expertizei medicale italiene.

Spitalul italian Sant’Andrea a anunţat că detaliile tehnice ale procedurii vor fi publicate într-o revistă ştiinţifică internaţională, pentru a oferi comunităţii medicale o nouă opţiune în tratamentul cazurilor avansate de cancer pulmonar.

