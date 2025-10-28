Colegii medicului Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă, s-au strâns în fața spitalului și acuză epuizarea: "Medicii ajung la un moment în care nici măcar nu pot respira"

Autor: Daniel Groza
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 11:13
186 citiri
Colegii medicului Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă, s-au strâns în fața spitalului și acuză epuizarea: "Medicii ajung la un moment în care nici măcar nu pot respira"
Stefania Szabo a fost găsită decedată, în camera de gardă FOTO Fcebook/Stefania Szabo

Medicii Spitalului Județean de Urgență Buzău s-au adunat astăzi în fața unității medicale pentru a atrage atenția asupra condițiilor de muncă dificile, după ce directoarea medicală, Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită moartă în camera de gardă.

Cadrele medicale au subliniat că astfel de tragedii s-ar putea repeta dacă situația nu se schimbă.

„Am încredere că ne vom desfășura activitatea astfel încât pacienții să fie gestionați și monitorizați corect. Sper, ca manager al spitalului, ca legislația să se schimbe și comunitatea să înțeleagă că sunt anumite lucruri care nu ne aparțin și care sunt gratuite. Medicii, în mod deosebit, ajung la un moment în care nici măcar nu pot respira.”, le-a transmis Sorin Pătrașcu, manager interimar al spitalului.

El a adăugat: „Mă uit la colegii din UPU, care ajung la 300 de prezentări pe tură, radiologi care fac CT-uri fără oprire, neurologi și toate specialitățile. Sunteți supraîncărcați. Unii pot rezista, alții pot cere ajutor, dar sunt și situații care depășesc capacitatea fizică. Se pare că colega noastră nu a mai putut duce aceste presiuni. Este o pierdere pe care o regretăm profund. Îmi doresc ca în perioada următoare să fim sănătoși și să fim într-adevăr o echipă, așa cum am fost întotdeauna.”

"Cine are grijă de cei care au grijă de noi?"

Jurnalista Carla Cristina Tănăsie a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, punând o întrebare Ministerului Sănătății.

"Cine are grijă de cei care au grijă de noi? Indiferent de cauza exactă a decesului, moartea unui medic chirurg de 37 de ani rămâne o tragedie.

O tragedie care ar trebui să ne facă să privim dincolo de caz, spre o problemă reală și adânc înrădăcinată: epuizarea medicilor. Și nu numai.În spitalele din România, lipsa de personal îi obligă pe cei care încă sunt acolo să facă numeroase gărzi lunar, adesea peste limita legală. Medici tineri ajung să lucreze fără odihnă, să alterneze turele de noapte cu activitatea de zi și, uneori, să îndeplinească și funcții administrative. Oboseala devine o stare permanentă, iar granița dintre devotament și epuizare se estompează periculos.

În multe locuri, medicii pensionari revin în gărzi pentru a acoperi lipsurile, iar cei activi fac eforturi mari ca spitalele să rămână funcționale. Există o nevoie umană de sprijin emoțional, o nevoie pe care sistemul o ignoră. Și medicii au nevoie de ajutor, de consiliere psihologică. În alte țări, acest sprijin este parte integrantă a meseriei. La noi, încă e un subiect tabu.

Tragedia de la Buzău ar trebui să redeschidă această discuție: despre siguranța, sănătatea fizică și mentală a personalului medical, despre modul în care se organizează gărzile și despre limitele unui sistem care se sprijină pe efortul a tot mai puțini oameni", scrie jurnalista.

Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean și chirurg dedicat, a fost găsită moartă în camera de gardă, la doar 37 de ani.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare. Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie.

Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare în jurul orei 6.00.

Stefania Szabo avea 37 de ani pe care îi împlinise pe data de 1 octombrie.

Ea ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.

Moarte misterioasă a directoarei unui spital din România, la doar 37 de ani. A fost găsită decedată în camera de gardă
Moarte misterioasă a directoarei unui spital din România, la doar 37 de ani. A fost găsită decedată în camera de gardă
Lumea medicală din Buzău este șocată de veste primită în această dimineață. Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean și chirurg dedicat, a fost găsită moartă în...
Trump dezvăluie că a făcut un RMN la începutul lunii octombrie. Ce i-au spus medicii: "Tot v-aş fi spus, nu m-aş fi ascuns, aş fi făcut ceva"
Trump dezvăluie că a făcut un RMN la începutul lunii octombrie. Ce i-au spus medicii: "Tot v-aş fi spus, nu m-aş fi ascuns, aş fi făcut ceva"
Președintele american Donald Trump, aflat în turneu în Asia, a anunțat recent că a efectuat un RMN și a declarat că rezultatele sunt „perfecte”, în ciuda speculațiilor privind starea...
#medici, #spital buzau, #Stefania Szabo, #deces, #epuizare , #deces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
ObservatorNews.ro
Nu raspundeti daca primiti acest mesaj pe WhatsApp.Escrocii au mai gasit o metoda de inselatorie online
DigiSport.ro
Yamal catre Vinicius: "Ne batem?" Brazilianul a rostit un SINGUR cuvant si s-a napustit asupra rivalului sau

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O bandă de români a devastat un cimitir din Italia. Hoții au furat obiecte din cupru care cântăreau jumătate de tonă
  2. Fenomen rar la Cernobîl. Câinii cu blană albastră surprind oamenii de știință FOTO
  3. Colegii medicului Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă, s-au strâns în fața spitalului și acuză epuizarea: "Medicii ajung la un moment în care nici măcar nu pot respira"
  4. Întârzie plata pensiilor în numerar. Cât vor avea de așteptat cei 2,3 milioane de români aflați în această situație
  5. DNA trimite în judecată trei persoane după scandalul de corupție de la Spitalul Municipal Rădăuți. Inculpații și-au recunoscut faptele
  6. Rusia anunță testarea unei rachete cu propulsie nucleară
  7. Atenționare pentru românii care călătoresc în Jamaica. Fenomene extreme cauzate de Uraganul Melissa
  8. Miros de gaz pe scara unui bloc de locuințe. Toți locatarii au fost evacuați de urgență
  9. Țara europeană care ia 5 miliarde de euro din profitul băncilor pentru a sprijini categoriile vulnerabile. Măsura a stârnit tensiuni și nemulțumiri din partea sistemului bancar
  10. Ultimatum din SUA pentru Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. „Se va întâmpla ceva, are zilele numărate, aș pleca în Rusia sau China acum”