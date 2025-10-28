Colegii medicului Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă, s-au strâns în fața spitalului și acuză epuizarea: "Medicii ajung la un moment în care nici măcar nu pot respira"

Medicii Spitalului Județean de Urgență Buzău s-au adunat astăzi în fața unității medicale pentru a atrage atenția asupra condițiilor de muncă dificile, după ce directoarea medicală, Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită moartă în camera de gardă.

Cadrele medicale au subliniat că astfel de tragedii s-ar putea repeta dacă situația nu se schimbă.

„Am încredere că ne vom desfășura activitatea astfel încât pacienții să fie gestionați și monitorizați corect. Sper, ca manager al spitalului, ca legislația să se schimbe și comunitatea să înțeleagă că sunt anumite lucruri care nu ne aparțin și care sunt gratuite. Medicii, în mod deosebit, ajung la un moment în care nici măcar nu pot respira.”, le-a transmis Sorin Pătrașcu, manager interimar al spitalului.

El a adăugat: „Mă uit la colegii din UPU, care ajung la 300 de prezentări pe tură, radiologi care fac CT-uri fără oprire, neurologi și toate specialitățile. Sunteți supraîncărcați. Unii pot rezista, alții pot cere ajutor, dar sunt și situații care depășesc capacitatea fizică. Se pare că colega noastră nu a mai putut duce aceste presiuni. Este o pierdere pe care o regretăm profund. Îmi doresc ca în perioada următoare să fim sănătoși și să fim într-adevăr o echipă, așa cum am fost întotdeauna.”

"Cine are grijă de cei care au grijă de noi?"

Jurnalista Carla Cristina Tănăsie a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, punând o întrebare Ministerului Sănătății.

"Cine are grijă de cei care au grijă de noi? Indiferent de cauza exactă a decesului, moartea unui medic chirurg de 37 de ani rămâne o tragedie.

O tragedie care ar trebui să ne facă să privim dincolo de caz, spre o problemă reală și adânc înrădăcinată: epuizarea medicilor. Și nu numai.În spitalele din România, lipsa de personal îi obligă pe cei care încă sunt acolo să facă numeroase gărzi lunar, adesea peste limita legală. Medici tineri ajung să lucreze fără odihnă, să alterneze turele de noapte cu activitatea de zi și, uneori, să îndeplinească și funcții administrative. Oboseala devine o stare permanentă, iar granița dintre devotament și epuizare se estompează periculos.

În multe locuri, medicii pensionari revin în gărzi pentru a acoperi lipsurile, iar cei activi fac eforturi mari ca spitalele să rămână funcționale. Există o nevoie umană de sprijin emoțional, o nevoie pe care sistemul o ignoră. Și medicii au nevoie de ajutor, de consiliere psihologică. În alte țări, acest sprijin este parte integrantă a meseriei. La noi, încă e un subiect tabu.

Tragedia de la Buzău ar trebui să redeschidă această discuție: despre siguranța, sănătatea fizică și mentală a personalului medical, despre modul în care se organizează gărzile și despre limitele unui sistem care se sprijină pe efortul a tot mai puțini oameni", scrie jurnalista.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare. Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie.

Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare în jurul orei 6.00.

Stefania Szabo avea 37 de ani pe care îi împlinise pe data de 1 octombrie.

Ea ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.

