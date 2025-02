Un medic italian ar fi promis diplome false cu antetul unei universități din România. Doctorul susține că a fost o înscenare

Un medic stomatolog, de origine italiană, este suspectat că ar fi promis unor studenți acte false care atestau că au absolvit cursuri în România.

Cu ajutorul acestor acte false, studenții credeau că-și vor putea echivala, în Italia, studii pe care, aparent, le-ar fi urmat la o facultate din Arad.

Date referitoare la această tentativă de fraudă sunt prezentate de presa din Italia, relatează Observator News în seara de 24 februarie 2025.

Medicul italian stabilit în România a fost filmat de jurnaliști italieni, cu o cameră ascunsă, în timp ce ar cere bani în schimbul unor diplome false. Beneficiarii acestor acte false ar fi studenți la Medicină care vor să obțină calificarea în chirugie plastică.

Suspectul cerea pe o asemenea diplomă falsă o sumă de 30.000 de euro. Diplomele false ar fi fost eliberate cu complicitatea unei universități din Arad.

Universitatea din Arad respinge însă orice legătură cu aceste diplome false. La rândul lui, medicul italian susține că întreaga anchetă împotriva lui reprezintă o înscenare.

"Mi-a propus să spun asta. Am avut caiet pe care se vede în filmare, un caiet unde aveam întrebare-răspuns. Am fost lăsat să învăţ o oră, o oră jumătate. Mi-au zis totul va fi blurat. Am acceptat, aia a fost vina mea. Va fi dat în judecată. Îmi vine să plâng pentru că mi-au pătat imaginea şi nu merit chestia asta", susține medicul italian.

Ads