Eticheta la medic: Cele mai nepoliticoase gesturi pe care le poți face. De ce nu trebuie să vii la spital cu toată familia după tine

Vizita la cabinetul medical este rareori o experiență plăcută. Fie că aveți o problemă specifică sau pur și simplu vă aflați acolo pentru controlul periodic, probabil că ați prefera să vă petreceți timpul în altă parte decât într-o sală de așteptare sau de examinare.

Comportamentul nepoliticos la cabinetul medical nu este doar neplăcut, ci poate fi și un risc pentru sănătate și siguranță.

Pentru ca vizitele la medic să fie cât mai sigure și mai ușoare posibil, HuffPost a cerut experților în etichetă să împărtășească greșelile pe care le-au observat - și sfaturile lor pentru evitarea acestor pași greșiți.

Nerespectarea intimității

"Deși este ușor să tragi cu urechea într-o sală de așteptare, toată lumea ar trebui să aibă o ascultare selectivă", a declarat Jodi R.R. Smith, președintele Mannersmith Etiquette Consulting. "Dați iluzia de intimitate, chiar dacă nu există."

Dacă trebuie să așteptați la coadă pentru a vorbi cu cineva de la ghișeu, încercați să păstrați o distanță rezonabilă.

"Acest lucru asigură persoana din fața dumneavoastră că nu puteți vedea informațiile personale care îi sunt furnizate", a declarat Jackie Vernon-Thompson, fondatoarea școlii de etichetă From the Inside-Out School of Etiquette.

De asemenea, nu cercetați motivul vizitei pacientului de lângă dumneavostră în timpul discuțiilor.

Ads

"Puteți iniția o conversație cu ceilalți, dar, din nou, păstrați iluzia de intimitate", recomandă Smith. "Discutați despre vreme sau despre o emisiune TV. Nu întrebați de ce caută ajutor medical. Dacă, și numai dacă, oferă voluntar această informație, atunci puteți pune întrebări suplimentare."

Faceți zgomot în zona de așteptare

Abțineți-vă de la a vorbi cu voce tare despre dumneavoastră cu străinii. Persoanele care nu se simt bine s-ar putea să nu dorească să audă descrierile vii ale problemelor dumneavoastră, așa că mențineți conversațiile cu ceilalți la un volum scăzut pentru a nu deranja.

"Nu vorbiți la nesfârșit despre problemele voastre medicale unui alt pacient", a spus Vernon-Thompson. "Stați liniștit și concentrați-vă asupra dumneavoastră până când vi se spune numele."

Același lucru este valabil și pentru problemele adresate membrilor personalului.

"Vorbiți mai încet", a spus Diane Gottsman, autoarea cărții "Modern Etiquette for a Better Life" și fondatoarea Școlii de protocol din Texas.

Ads

În plus, folosiți-vă căștile dacă doriți să ascultați muzică sau să vizionați videoclipuri în timp ce așteptați.

Vorbitul la telefon

Regula zgomotului se aplică și conversațiilor telefonice.

"Telefoanele ar trebui să fie utilizate pe modul silențios", a declarat Nick Leighton, expert în etichetă și gazdă a podcastului "Were You Raised by Wolves?". "Dacă trebuie să răspundeți la un apel, este politicos să ieșiți din sala de așteptare."

Luați în considerare deconectarea telefonului înainte de a intra în unitatea medicală. Sau, cel puțin opriți sunetul.

"Poate că altora nu le place tonul de apel la fel de mult ca ție", a declarat Tami Claytor, antrenorul de etichetă din spatele Always Appropriate Image and Etiquette Consulting. "De asemenea, prin oprirea telefonului se elimină posibilitatea ca un apel sau un SMS să vă întrerupă întâlnirea cu medicul."

Nu purtați o mască

"În zilele noastre, dacă tușiți sau strănutați, ar trebui să purtați mască în orice unitate medicală", a spus Smith. "Acest lucru este pentru protecția dumneavoastră și pentru a ajuta la protejarea oricărei persoane care poate fi vulnerabilă din punct de vedere medical."

Ads

Dacă programarea medicală nu este urgentă și nu are legătură cu boala dumneavoastră, reprogramați-o pentru când nu sunteți bolnav. În caz contrar, purtați o mască. Unele cabinete solicită acest lucru pentru toți pacienții. Ajutați astfel la minimizarea răspândirii germenilor", a declarat Claytor. "Luând aceste măsuri, practicați principiul fundamental al etichetei, care presupune să vă gândiți la ceilalți înainte de a vă gândi la dumneavoastră."

Mâncatul în timp ce așteptați

"Nu mâncați în zona de așteptare. Aceasta nu este un restaurant fast-food. Este nepotrivit să consumați alimente în timp ce așteptați", a spus Claytor.

Totuși, dacă este absolut necesar, o mică gustare și o băutură pot fi consumate, atâta timp cât nu au un miros înțepător. De asemenea, asigurați-vă că aruncați la un coș de gunoi resturile.

Să întârzii - sau să nu apari deloc

"Ajungeți la timp", a îndemnat Claytor. "Punctualitatea este o politețe față de ceilalți pacienți, personal și medici."

Ads

De fapt, ar trebui să vă străduiți să ajungeți înainte de ora programată pentru vizita medicală.

"Ajungeți întotdeauna cu câteva minute mai devreme pentru a vă completa sau actualiza fișa medicală", a spus Gottsman.

Punctualitatea dumneavoastră ajută medicul să rămână în grafic și să reducă întârzierile pentru ceilalți pacienți. Și dacă nu puteți ajunge în ziua respectivă, nu uitați să anulați sau să reprogramați vizita.

"Anunțați dacă nu vă puteți respecta programarea. Poate că există o listă de așteptare și altcineva ar putea folosi intervalul dvs. de timp."

Să nu fii amabil cu personalul

"O abordare politicoasă cu personalul este întotdeauna cea mai bună cale de urmat", a spus Leighton.

Oricât de mut ne-am strădui, există riscul să întârziem, așa că încercați să vă păstrați răbdarea și să vă abțineți de la a vă descărca frustrarea pe cei care lucrează la recepția clinicii medicale.

"Nu țipați la personal și nu vă certați cu el", a spus Vernon-Thompson. "Nu faceți o scenă! Dacă aveți o plângere, există protocoale în vigoare pentru asta. În majoritatea cazurilor, problema pe care o aveți nu depinde de ei sau nu este vina lor."

Ads

Ignorarea limitelor

"Respectați spațiul personal", a spus Claytor. "Din motive sanitare și pentru a evita răspândirea germenilor, este important să respectați liniile directoare privind distanțarea socială."

Dacă există o mulțime de scaune libere, nu alegeți unul chiar lângă cineva. Dacă este aglomerat, nu ocupați mai mult de un loc.

"Nu ocupați mai mult de un scaun din sala de așteptare", a spus Claytor. "Dacă ați făcut acest lucru și altcineva are nevoie de scaun, luați-vă lucrurile de pe el și oferiți locul persoanei respective".

Nu e nimic în neregulă să vii însoțit de o persoană apropiată, însă evită să aduci cu tine toată familia.

"Faptul că un pacient este însoțit de prea multe persoane la o vizită la cabinet este deranjant pentru personal și pentru alte persoane cu probleme de sănătate", a adăugat Claytor.

Să vii nepregătit

Pregătindu-vă din timp actul de identitate, cardul de sănătate și dosarul cu analize evitați să depășiți timpul care vă este alocat programării.

Ads

"Cu o zi sau două înainte de programare, faceți-vă timp să vă notați toate întrebările posibile", a recomandat Smith. "Poate fi dificil în timpul programării. Având întrebările scrise în avans vă permite să vă încadrați în timpul alocat."

Faceți-vă și o listă a tuturor medicamentelor și suplimentelor pe care le luați.

A fi necinstit

"Fiți sincer cu medicul dumneavoastră", a spus Gottsman. "Dacă consultați un alt doctor, anunțați-l, astfel încât să aibă toate detaliile."

Ascunderea informațiilor relevante irosește timpul pe care medicul vi-l alocă. Și încercați să fiți amabil, dar sincer dacă nu sunteți mulțumit de informațiile pe care le primiți.

"Nu uitați, sunt profesioniști instruiți, dar nu sunt infailibili", a spus Smith. "Dacă doriți să consultați și opinia unui alt medic, solicitați politicos acest lucru."

Ads