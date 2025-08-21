Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță cu sancțiuni drastice pentru medici. Acestea merg până la pierderea dreptului de liberă practică

Medicii care decontează servicii medicale fictive își pierd dreptul de liberă practică Foto: Pexels

Sancțiuni drastice îi vizează pe medicii prinși că decontează servicii medicale fictive: la prima abatere riscă excluderea din contract cu Casa de Asigurări pentru 6 luni, iar la a doua – pentru 3 ani, cu posibilitatea retragerii dreptului de liberă practică.

Conform ordonanței analizate de Economica.net, dacă, în urma controalelor în spitalele publice, structurile de control ale CNAS sau ale Caselor județene, CASMB constată că pentru serviciile medicale raportate în scopul decontării acestora nu există documente justificative care să confirme realitatea acordării, se va recupera contravaloarea acestora și se vor aplica următoarele sancțiuni:

“La prima constatare se va dispune recuperarea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 5% la contravaloarea serviciilor realizate și decontate de spital pentru secția/compartimentul la nivelul căreia s-a înregistrat abaterea, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații și excluderea medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat abaterea din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru o perioadă de 6 luni și, după caz, se sesizează Colegiul Medicilor din România în scopul revocării dreptului de liberă practică a medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat abaterea.

La a doua constatare a abaterii se va dispune recuperarea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 10% la contravaloarea serviciilor realizate și decontate de spital pentru secția/compartimentul la nivelul căreia s-a înregistrat abaterea, pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații și excluderea medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat abaterea din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru o perioadă de 36 luni și, după caz, se sesizează Colegiul Medicilor în scopul revocării dreptului de liberă practică a medicului/medicilor în cazul cărora s-a constatat abaterea”, se arată în ordonanță.

În perioada în care medicul este exclus din contractul încheiat de unitatea sanitară spitalicească cu Casa de Asigurări de Sănătate, în condițiile explicate mai sus, acesta nu poate desfășura activitate la niciun furnizor aflat în relație contractuală cu o Casă de Asigurări de Sănătate.

Furnizorii de servicii medicale spitalicești au obligația de a pune la dispoziția organelor de control ale CNAS sau ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative și actele de evidență financiar-contabilă privind sumele decontate din Fondul național de asigurări sociale de sănătate, precum și documentele justificative din care să rezulte corelația între tipul și cantitatea de medicamente și reactivii achiziționați și toate tratamentele și analizele efectuate pe perioada controlată, atât a celor care se găsesc în contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate, cât și în afara relației contractuale. Refuzul furnizorului de servicii medicale spitalicești de a pune la dispoziția organelor de control documentele prevăzute mai sus se sancționează prin aplicarea unui procent de 20% din valoarea de contract pentru asistența medicală spitalicească aferentă perioadei controlate.

Dacă organele de control sesizează neconcordanțe între medicamentele achiziționate și tratamentele acordate, între numărul și tipul investigațiilor medicale paraclinice efectuate în perioada verificată și cantitatea de reactivi-consumabile achiziționate conform facturilor și utilizate în efectuarea investigațiilor medicale paraclinice, se vor sesiza instituțiile abilitate de lege.

