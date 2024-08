Cine este Răzvan Jitianu, noul manager al Spitalul Sf. Pantelimon. A fost singurul care și-a asumat riscul

Spitalul Sf. Pantelimon are un nou manager, în contextul scandalului-monstru privind morțile suspecte. După demisia lui Bogdan Socea și după refuzul a 11 medici din cadrul unității sanitare, de a prelua funcția de conducere, Răzvan Jitianu a fost numit manager interimar.

Medicul Jitianu lucrează la Spitalul Sf. Pantelimon ca medic primar de chirurgie generală și coordonează Blocul Operator Central. Potrivit surselor, acesta are o reputație bună în lumea medicală.

Medicul Socea a explicat că a eliberat funcția la solicitarea ministrului Sănătății, în contextul scandalului ce se află în plină desfășurare.

Două doctorițe și o asistentă sunt acuzate că au ucis pacienți, la Spitalul Sf. Pantelimon din București, o criză majoră în sistemul de sănătate, care decredibilizează și mai mult sistemul. Procurorii susțin că cele acuzate au redus premeditat doza de noradrenalină, ceea ce a grăbit sfârșitul unor pacienți internați la secția de Terapie Intensivă (ATI).

Informații controversate cu privire la Spitalul Sf. Pantelimon, implicat în scandal după scandal, de-a lungul timpului

În 2019, o femeie din București s-a plâns că i s-a furat copilul din Spitalul Sf. Pantelimon.

„Am fost dusă în salon și am așteptat o zi, două, trei, dar degeaba. Am început să pun întrebări și m-am deplasat de mai multe ori la salonul unde erau incubați nou-născuții, dar am fost refuzată. Mergeam și dimineața, și la prânz, și noaptea, dar reacția angajaților din spital a fost aceeași. După câteva zile, o asistentă de la bebeluși a venit în salonul în care am fost și eu internată și mi-a răspuns că fiul meu a decedat. Nu mi-a venit să cred. În cea de-a doua săptămână, același lucru mi l-a comunicat dr. Popescu Aurel, chirurg, iar în a treia săptămână, o bucătăreasă. Toate aceste persoane mi-au spus că fiul meu a murit în zile diferite. Deci el murea și tot învia... Dr. Voinea nu mi-a spus că fiul meu a murit, deși l-am întrebat în repetate rânduri ce se întâmplă cu el. În schimb, am fost informată că băiețelul este la incubație, neavând inima și plămânii dezvoltați, în condițiile în care s-a născut la șapte luni”, a povestit o presupusă victimă, pentru EVZ.

Dr. Vlad Constantin, șef de secție de la Chirurgie, la Sf. Pantelimon, s-a plâns într-un interviu acordat în 2011 de subfinanțarea sistemului medical.

„Doctorii s-au transformat în administratori care gestionează sărăcia, negăsind soluţii. Există plângeri, cereri din partea tuturor celor care lucrează în secţie şi care se confruntă cu lipsuri începând de la un simplu aşternut de pat la soluţiile de curăţenie, care asigură asepsia într-o secţie de chirurgie. Din păcate, este o postură în care n-aş fi vrut să mă regăsesc, dar cineva trebuie să facă şi acest lucru. Nu pot spune că este o sinecură, dar probabil că va deveni, dacă lucrurile vor continua în acelaşi fel", a declarat medicul, într-un interviu pentru Cotidianul.

