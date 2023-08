Biciclistul cusut de medicul ginecolog care i-a uitat frâna de mână în picior: ”Când am ridicat puțin șortul am văzut două găuri”

Experiență traumatizantă pentru un prahovean de 34 de ani. Bărbatul a stat nu mai puțin de trei săptămâni cu o bucată metalică de 8 centimetri în picior, deși fusese consultat și tratat de doi medici din România, unul dintre ei specialist ginecolog.

Abia când a ajuns într-un spital din Olanda, bărbatul a aflat de ce nu i se vindeca rana. Avea în pulpa piciorului înfipt mânerul de la frâna de bicicletă.

Doctorii olandezi au fost șocați și au ținut neapărat să facă fotografii cu ”minunea” extrasă din corpul românului.

Mădălin lucrează în Olanda de trei ani. Este muncitor într-un abator. La începutul lunii iulie a venit în țară, să-și petreacă vacanța, în comuna prahoveană Apostolache. În seara zilei de 7 iulie a avut un accident cu bicicleta. S-a dezechilibrat și a căzut la marginea drumului. Inițial a crezut că a fost doar un accident banal, fără urmări grave. Dar lucrurile n-aveau să stea întocmai.

”Când am ridicat puțin șortul am văzut două găuri”

”La început am văzut doar câteva zgârieturi pe cot, niște julituri banale, nimic special, apoi am observat că-mi curge foarte mult sânge pe picior și nu înțelegeam de unde pentru că nu mă durea nimic și nici nu se vedea vreo rană. Când am ridicat puțin șortul am văzut două găuri în pulpa piciorului. Mi s-a făcut rău și am cerut ajutor unei fete pe care o știam și care era vânzătoare la un magazin din apropiere. Apoi am chemat-o pe soție, care a cerut ajutor la Ambulanță. Vedeam deja în ceață și mă simțeam din ce în ce mai rău”, a declarat pentru Ziare.com Mădălin.

A fost transportat la Spitalul Orășenesc din Urlați și dus direct la Camera de Gardă. Asistenta a chemat un medic care s-a ocupat imediat de rana bărbatului. L-a cusut, pansat și i-a prescris un tratament, antiinflamator și antibiotic, cerându-i să revină la spital și în zilele următoare pentru schimbarea pansamentului.

”Abia după vreo trei zile am aflat că primul medic care mă cususe era ginecolog”

Starea de sănătate a tânărului s-a agravat, avea dureri și nu putea merge, astfel că a doua zi s-a prezentat din nou la aceeași unitate sanitară unde a fost consultat de un alt medic care a făcut și el igiena locală a rănii și a prescris tratament, confirmând că rana nu arată bine, motiv pentru care i-a sugerat să revină la spital o dată la două zile.

”Niciunul dintre ei nu mi-a spus că ar fi bine să fac o radiografie, nimic. Abia după vreo trei zile am aflat că primul medic care mă cususe era ginecolog. El era medicul de gardă în ziua respectivă și el m-a tratat”, spune Mădălin.

După trei săptămâni de la accident, cu rana de la picior din ce în ce mai dureroasă, Mădălin a trebuit să plece în Olanda, la locul de muncă, deși fiecare pas era un chin pentru el.

Decizia i-a salvat viața. În stare gravă, românul i-a cerut ajutor șefului său olandez, căruia i-a explicat că nu se poate prezenta la serviciu din cauza durerilor. Acesta l-a trimis la o clinică medicală, iar medicii olandezi au descoperit cauza durerilor crunte.

”Mi se desfăcuse cusătura în momentul în care am încercat să urc o scară. Deja rana era foarte inflamată. Medicii de la clinica olandeză și-au dat seama că am un corp străin în picior, dar ei au crezut inițial că este o piatră. Abia când au început să tragă cu pensa au văzut că este un obiect mult mai mare decât își închipuiau ei. Au rămas șocați. Mi-au spus că n-au văzut în viața lor așa ceva și m-au rugat să-i las să facă fotografii mânerului de frână pe care tocmai ce-l extrăseseră din piciorul meu”, povestește Mădălin.

Românul a fost trimis apoi la un spital mult mai performant pentru că doctorii olandezi se temeau că în rană să nu fi rămas și așchii metalice care nu se puteau vedea cu ochiul liber.

”Acum am primit răspunsul de la spital și radiografia arată că nu sunt și alte corpuri străine. Mi-au spus să mă liniștesc și să încep recuperarea medicală”, explică Mădălin.

Întrebat dacă va acționa într-o formă sau alta împotriva spitalului și medicilor din Urlați, unde a fost ”tratat” prima dată, Mădălin a precizat că deocamdată nu știe care ar fi procedura în astfel de situații. În plus, acesta se află în Olanda și nu știe dacă va mai putea obține zile libere pentru a-și rezolva o problemă personală.

Ginecologul și-a cerut scuze printr-un mesaj pe Facebook

”Nu am fost niciodată într-o astfel de situație. Nici măcar nu știu ce aș putea face. Vreau să le spun oamenilor să fie foarte atenți atunci când ajung în spital, să nu pățească și ei ca mine. De unde era să știu eu că acel medic este ginecolog? Am auzit eu asistenta când i-a spus doctorului că așa ceva n-a mai făcut de mult, dar n-am realizat că ar fi o problemă”, mai spune Mădălin.

Acesta a precizat că medicul ginecolog și-a cerut scuze printr-un mesaj trimis pe Facebook. Cel de-al doilea medic român nu îl contactase până la ora la care a avut loc acest interviu telefonic (miercuri 2 august, ora 10.30).

Autoritățile medicale din Prahova au început să facă verificări la Urlați miercuri, 2 august. O echipă de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova s-a deplasat la spital pentru cercetările de rigoare. Contactată telefonic, Alice Conea, directorul DSP, a precizat pentru Ziare.com că raportul nu este finalizat, astfel că datele despre medicul/medicii în culpă nu pot fi făcute publice deocamdată.

Reprezentanții Spitalului Orășenesc din Urlați nu au putut fi contactați.