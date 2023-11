Cum au ajuns medicii de familie să câștige 70.000 de lei salariu. Situația critică din sănătate, analizată dur

Criza lipsei de fonduri din spitalele publice devine din ce în ce mai acută, unitățile medicale confruntându-se cu probleme mari.

Influenecerul Dana Budeanu a lansat un atac dur la adresa clasei politice, care, în opinia sa, a dus la această situație, analizând câteva aspecte esențiale, în generarea acestei crize.

„Foarte multe lucruri care se întâmplă acum în țară sunt din cauza legilor date de guvernele de dreapta. Ca să înțeleagă tot popporul de ce nu exista bani în spitale.

La institutul oncologic nu mai sunt citostatice, deci astia omoară oameni. Casa de Asigurari deconteaza incepand din 2020, de sub ministrul Tataru, s-a dat lege ca deconteaza fara plafon toate analizele pe care le faci la spitalele private. Atentie, la stat nu se deconteaza si nici nu mai fac analize. Cautati pe google sa vedeti ca in ultimii doi ani se inchid laboratoarele si apeleaza la spitalele private, ca acolo nu e plafon.

Atenție, buget 2023: 90% din decontul pe analize este la spitalele private. Adica eu, poporul, ma duc la spital, nu pot sa fac analize, nu am pastile etc. Domnul Baciu, ori e prea nou, ori acolo sunt stat in stat.

Deci in OUG in care erau exceptate spitalele private, au sarit in sus aia de la Casa de Asigurari, au fost pe la Finante, au scos OUG. Decontul de la spitalele publice e cu tot cu salariile. Cea mai mare parte din suma care merge la spitalele de stat este pe salarii. D-aia suma este mai mare si ei se bat cu pumnul in piept.

Eu Casa de Asigurari trebuie sa decontez la spitalele publice. Eu nu vreau sa mareasca niciun salariu acolo. Pai bai nenorocitilor, exista medici de familie cu 70.000 de lei salariu

Maine ar putea sa o schimbe Rafila. In august i-a chemat pe astia de la Casa si le-a spus ca da OUG si l-au oprit

S-ar putea ca acestea sa se afle acum, de la mine, prima data. Ca nu cred ca mai stie nimeni. Este cumva o obisnuinta ca se fac suplimentari spre sfarsit de an si anul asta nu s-au facut. Baciu probabil a cerut 4 miliarde pentru tot, dar a primit doar pentru salarii, in rest ciuciu. Eu nu stiu daca suma pentru mancarea din spitale este data tot de Casa. Oricum nu e mancare nicaieri, in afara de cateva din capitala. Laturi de un leu, din 22 alocati, restul se fura”, a tunat Dana Budeanu la Romania TV.

