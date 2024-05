Medicina viitorului. Cum îi ajută „doctorii virtuali” pe bolnavii români

România se confruntă cu o lipsă acută de medici, în special cei de familie, însă, inteligența artificială începe să-și facă loc din ce în ce mai mult în medicină. „Doctorii virtuali” nu înlocuiesc cadrele medicale, dar le ușurează activitatea și îmbunătățește viața pacienților, susțin specialiștii consultați de ziare.com.

Încă din pandemie, județul Cluj a fost „centrul revoluției din medicină”. Mai exact, grație unui proiect implementat de cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca au fost dezvoltați roboți cu aplicații medicale care deja sunt folosiți în spitale. „Medicii și asistenții virtuali” sunt folosiți în: chirurgie- diagnostic și tratament minim- invaziv, roboți de recuperare medicală (pentru recuperare și protezare, mai ales la persoanele în vârstă), roboți asistenți (care oferă asistență și îngrijire).

„De data asta, eu am fost pacientă. Am suferit o intervenție chirurgicală la picior și am fost plăcut surprinsă să văd că în spital, nu clinică privată, se folosesc roboți pentru recuperare. M-a ajutat, pe mine ca pacientă, dar și pe colegii mei, deoarece sistemul de inteligență artificială pe care ei au învățat cum să-l controleze îi degrevează. Plus, nu mai pun pacienții pe drumuri, așa cum se întâmpla pe vremuri, când nu exista ortoped, fizioterapeut în spital. Mi se pare că acesta este medicina viitorului și toate spitalele ar trebui să aibă roboți virtuali, din fiecare localitate a țării, pentru a face viața mai ușoară a pacienților și a celor care îi tratează. Ministerul Sănătății trebuie să coopteze cercetători, să aloce fonduri și să doteze spitalele cu roboței virtuali ”, s-a exprimat medicul de familie Adela Tudor, pentru ziare.com.

Expert în sănătate publică: „Este calea prin care se poate opera la un nivel înalt, cazuri grave. Dotarea spitalelor cu roboți medicali ar trebui să fie prioritate națională”

În SUA, unde am studiat și eu, tinerii „se bat” pentru a studia chirurgia robotică, pentru a dezvolta aplicații și sisteme inovatoare în medicină. S-a demonstrat, în cazul unor tumori uriașe, greu de operat, că prin intermediul chirurgiei invazive s-au efectuat operații complexe de înaltă precizie, fără ca pacientul să aibă incizii mari, greu vindecabile.

În stomatologie roboții au, de asemenea, un rol, major. România are capacitate fantastică de implementare, mă refer la „creierul natural” al celor care implementează aceste sisteme, avem cercetători formidabili, mai trebuie ca Guvernul să aloce bani și să considere dotarea spitalelor cu roboți și sisteme bazate pe inteligență artificială, drept o prioritate națională. Proiectul de la Cluj, cred că primul din țara noastră, a avut finanțare europeană, nu din bugetul României”, ne-a precizat Monica Nagy, cercetător și expert în sănătate publică la Safety Administration (SUA).

Ministrul Sănătății, impresionat de rezultatele chirurgiei robotice: „Voi propune finanțare”

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, menționa, recent, că va propune finanțare pentru dezvoltarea chirurgiei robotice, întrucât și-a dovedit rezultatele favorabile pentru pacienți.

„Voi propune acest lucru, să se dea drumul la finanțarea chirurgiei robotice, mai ales că este un program care a funcționat până în urmă cu câțiva ani. Am văzut la lucru câțiva roboți digitali din România, un robot de tip Da Vinci și chiar era un pacient cu o problemă foarte serioasă, o anumită neoplazie, care beneficia de intervenția robotică”, menționa ministrul Rafila, într-o declarație de presă.

Costuri vs economii. Ce câștigă și ce pierde un sistem de sănătate din cauza „medicilor virtuali”

Intervenția robotică în medicină presupune, însă, cheltuieli mari, iar sistemul de sănătate din România este subfinanțat, după cum spun reprezentanții, asociațiile pacienților și unii manageri de spitale.

„Costurile unor roboți în medicină pot ajunge la milioane de euro, pentru că este vorba de implementare, mentenanță. Pe de altă parte, privind în perspectivă, un stat câștigă în viitor prin eliminarea unor costuri din spitale privind îngrijirea și alte servicii tradiționale. Apoi, trebuie și expertiză juridică, legislativă, în cazul unui diagnostic greșit. Trebuie stabilită bine responsabilitatea”, a subliniat expertul în sănătate publică Monica Nagy.