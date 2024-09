Minciuni pe care medicul tău știe că le zici. "Analizele lor spun o altă poveste"

Există șanse mari să fi spus cel puțin o minciună medicului tău. La sfârșitul zilei, cu toții ne dorim să fim sănătoși - și chiar dacă sunteți într-o formă excelentă, mersul la medic poate fi uneori o experiență stresantă. Fie din jenă, fie din dorința de a părea foarte sănătoși, cei mai mulți dintre noi nu spunem întotdeauna tot adevărul medicilor noștri.

Motivele pentru care oamenii își mint medicii variază; un studiu a arătat că 75% dintre persoanele care mint o fac din jenă, 31% o fac pentru a evita orice discriminare, iar 22% o fac pentru că nu sunt siguri că vor fi luați în serios (via British Columbia Medical Journal).

Oricare ar fi motivul pentru care mințiți, să știți că medicul dumneavoastră este un profesionist al diagnosticului - și chiar dacă credeți că scăpați basma curată, șansele sunt ca el să vă descopere. Așadar, ce minciuni frecvente îi fac pe medici să ridice sprâncenele?

Beau doar ocazional

Pentru cei cărora le place să bea câteva pahare în plus, pregătiți-vă: Sunt șanse ca medicul dumneavoastră să știe că s-ar putea să nu spuneți tot adevărul cu privire la respectarea recomandărilor privind consumul de alcool. Într-un studiu publicat de British Columbia Medical Journal, rezultatele au arătat că 50% dintre bărbații și 32% dintre femeile care și-au mințit medicul au făcut-o în legătură cu cantitatea de alcool pe care o beau. Având în vedere proporția atât de mare de minciuni despre băutură, nu este de mirare că medicul dumneavoastră ar putea avea un semn de întrebare în această privință.

Este important să vă amintiți că întrebările medicului dumneavoastră sunt întemeiate. Riscurile consumului cronic de alcool pe termen lung (mai mult de patru pahare pe zi pentru bărbați sau trei pahare pe zi pentru femei) sunt vaste și pot include afectarea ficatului, creșterea riscului de diferite tipuri de cancer, probleme digestive și boli de inimă (via WebMD).

Așadar, dacă sunteți predispus să "omiteți întâmplător" câteva pahare în plus ici și colo într-un weekend, este mai bine să mărturisiți. La urma urmei, medicul dvs. va ști probabil deja când mințiți și va fi în beneficiul sănătății dvs. să fiți sincer.

Nu fumez

Având în vedere riscurile pentru sănătate legate de fumat, ați putea fi înclinat să vă mințiți medicul în legătură cu obiceiul ocazional - sau poate chiar regulat - de a fuma țigări. Nu ați fi singurul care face acest lucru. Un studiu publicat în Health Education & Behaviour a arătat că 12,9% dintre fumători și-au ascuns statutul de fumător, precum și 5,8% dintre foștii fumători. Este destul de probabil ca medicul dumneavoastră să se fi întâlnit cu pacienți care nu au fost tocmai sinceri în legătură cu fumatul lor.

Dacă sunteți în tabăra celor care nu sunt pe deplin sinceri, este timpul să vă răzgândiți. Fumatul cauzează anual aproape o jumătate de milion de decese în Statele Unite. Pe lângă efectul asupra plămânilor, fumatul poate crește riscul de cancer în aproape toate organele corpului (via Centers for Disease Control and Prevention). În plus, fumatul interacționează cu o serie de medicamente eliberate pe bază de rețetă, potrivit Academiei Americane a Medicilor de Familie. Cu siguranță este în interesul dumneavoastră să fiți deschis și sincer. Amintiți-vă că medicul dumneavoastră este acolo pentru a vă ajuta.

Am fost la medic destul de recent

Dacă sunteți tentat să minimalizați timpul care a trecut de la ultima dvs. vizită, probabil că medicul dvs. a mai auzit acest lucru. Și, pe termen lung, nu este o poziție deosebit de utilă de adoptat. Să-i spui noului tău medic că ai văzut recent un alt doctor îți poate îngreuna tratamentul.

Jaime M. Knopman, medic la CCRM-NY a declarat pentru The Healthy: "Dacă sunteți nou la un medic, nu știm ce s-a întâmplat și cât de frecvent s-a întâmplat în trecut. Screeningul de rutină vă menține în siguranță". Medicul a continuat, spunând: "Nu mințiți cu privire la ultima dată când ați fost la medic și ce au verificat sau nu. Nu ne va ajuta să știm cum să vă îngrijim mai bine în viitor."

Dacă medicul dumneavoastră lucrează pe baza faptului că ați fost consultat recent și totul este în regulă, este posibil să nu vă poată trata corespunzător. Dacă nu ați mai fost la un control de ceva timp, spuneți tot.

Rareori mănânc junk food

Poate fi greu să mănânci curat tot timpul. Așa că, dacă stai pe un scaun în cabinetul medicului tău, îl privești în ochi și îi spui că mănânci rar junk food - în timp ce te gândești la batonul de ciocolată de acasă - i-ai putea ierta dacă nu te crede în totalitate.

Potrivit Dr. Kristine Arthur, medic internist la Orange Coast Memorial Medical Center din Fountain Valley, California, acest lucru poate fi mai frecvent în rândul celor cu afecțiuni legate de dietă. "Adesea, persoanele cu diabet, colesterol ridicat sau obezitate vor spune că nu mănâncă nimic "rău" și nu pot înțelege de ce analizele lor sunt încă anormale sau nu pierd în greutate", a explicat medicul pentru Prevention. "Când sunt întrebați direct dacă mănâncă grăsimi saturate sau zaharuri procesate, de exemplu, ei spun adesea că nu, chiar dacă analizele lor spun o altă poveste."

Nu numai că este important să spuneți medicului adevărul despre dieta dvs. deoarece aceasta vă poate afecta greutatea sau analizele, după cum se vede mai sus, dar dietele bogate în sodiu și zaharuri pot provoca interacțiuni cu medicamentele (via Harvard Health Letter). Minciuna ta aparent mică ar putea avea un impact asupra oricărui alt tratament pe care îl primești.

Nu cunosc istoricul de sănătate al familiei mele

Poate aveți impresia că istoricul de sănătate al familiei dvs. nu este o informație necesară pentru noul dvs. medic. Un sondaj a arătat că 6% dintre oameni își mint medicul în legătură cu istoricul personal sau familial.

Atunci când vine vorba de un tratament medical, este important ca medicul dumneavoastră să știe cât mai multe lucruri pentru a oferi îngrijirile potrivite. Dacă omiteți detalii despre starea de sănătate a membrilor familiei dumneavoastră, este posibil ca medicul dumneavoastră să nu obțină o imagine exactă. După cum a scris medicul Deborah Burton, într-un articol pentru HuffPost, "Vă rugăm să întrebați membrii familiei. Mai ales înainte de operație. Istoria familială ascunsă de sângerări și probleme de trezire după anestezie este extrem de importantă de știut. Întrebați, nu presupuneți".

Având în vedere că istoricul medical al familiei oferă informații cu privire la șansele de a dezvolta afecțiuni comune, cum ar fi bolile de inimă sau anumite tipuri de cancer, și afecțiuni mai rare, cum ar fi fibroza chistică, transparența cu privire la istoricul sănătății dumneavoastră este vitală pentru îngrijirea dumneavoastră adecvată (via MedlinePlus).

Am avut doar x număr de parteneri sexuali

Discutarea istoriei sexuale cu oricine poate fi un pic ciudată, ceea ce ar putea fi motivul pentru care destul de multe persoane aleg să nu spună tot adevărul atunci când vorbesc cu medicii lor. Potrivit unui sondaj care a chestionat 500 de persoane, 23 la sută dintre oameni au recunoscut că au făcut acest lucru. Iar 29% dintre cei care au mințit au făcut-o în legătură cu partenerii lor sexuali. Având în vedere că peste 1 din 4 persoane nu sunt pe deplin sincere cu privire la istoricul lor sexual, există șanse ca medicul dumneavoastră să fi învățat să identifice necinstea, scrie healthdigest.com.

Cu toate acestea, este important să fiți transparent cu privire la istoricul dvs. sexual - în special atunci când vine vorba de tratamentul altor boli care pot fi afectate de activitatea sexuală anterioară sau atunci când se diagnostichează boli care ar fi putut fi provocate prin sex. Consecințele tratamentului pentru anumite simptome sau afecțiuni, de exemplu, pot fi diferite pentru persoanele care au un istoric de HIV.

Îmi iau medicamentele în mod regulat

Pentru unii oameni, medicamentele pot fi o pacoste. Între colectarea de rețete repetate și amintirea de a le lua zilnic, unii oameni ajung să devină puțin mai permisivi în ceea ce privește medicamentele prescrise de medici - și pot ajunge să mintă în legătură cu acest lucru.

Acesta este un lucru pe care medicii l-au mai văzut și care comportă riscuri și complicații atât pentru medic, cât și pentru pacient. După cum a declarat Regina Druz, cardiolog la Integrative Cardiology Center of Long Island, într-un interviu acordat publicației The Healthy, "pacienții spun adesea că își iau toate medicamentele în timp util. Dar nerespectarea poate duce la prescrierea de medicamente suplimentare, deoarece medicii pot crede că acestea sunt necesare. Acest lucru crește riscul de efecte secundare, interacțiuni cu alte medicamente și costuri."

Eu fac mișcare tot timpul!

Având în vedere că beneficiile uriașe ale exercițiilor fizice asupra sănătății nu sunt un secret, nu este de mirare că, dacă nu sunteți un alergător regulat, nu ați vrea să recunoașteți acest lucru în fața medicului dumneavoastră. Din păcate, totuși, aceasta este una dintre cele mai mari minciuni pe care oamenii le spun profesioniștilor din domeniul sănătății.

Rezultatele sondajului publicat de British Columbia Medical Journal au arătat că 43% dintre cei care și-au mințit medicul au făcut-o în legătură cu exercițiile fizice - singura minciună mai frecventă fiind cea referitoare la obiceiurile de fumat, cu 46%. Există șanse mari să vă fi mințit medicul cu privire la frecvența și măsura în care faceți exerciții fizice.

Chiar dacă nu faceți exerciții fizice atât de mult pe cât v-ați dori, este important să fiți sincer cu medicul dumneavoastră - în ciuda îngrijorării cu privire la reacția acestuia - în special pentru sănătatea inimii dumneavoastră. Un studiu publicat în Circulation Research a constatat că stilul de viață sedentar și inactivitatea fizică se numără printre cei mai mari factori de risc pentru bolile cardiovasculare și mortalitatea din toate cauzele. Să știți cât de des faceți sport este crucial pentru ca medicul dumneavoastră să vă ajute să vă protejați sănătatea pe termen lung.

Nu am făcut încă ceea ce mi-ați recomandat, dar am de gând să

În ciuda importanței sale, sănătatea ta poate fi uneori lăsată pe un plan secundar în viață. Dar dacă vă aflați în situația în care îi spuneți medicului dumneavoastră că "da, cu siguranță mă voi lăsa de fumat în curând, promit" (sau ceva asemănător), îl veți ierta dacă nu vă crede; sunt destul de obișnuiți să audă asta.

Atunci când le promitem medicilor noștri că vom face ceva în cele din urmă și amânăm perpetuu să facem lucruri care ne vor ajuta, putem ajunge să ne confruntăm cu consecințe pe parcurs. Să luăm, de exemplu, fumatul. Renunțarea la fumat la vârsta de 30 de ani ar putea adăuga 10 ani la viața dumneavoastră, dar renunțarea la 60 de ani ar putea adăuga doar trei ani (via Sistemul Național de Sănătate). Cu o astfel de diferență, nu este de mirare că medicii nu iubesc amânarea în ceea ce privește bunăstarea noastră.

Eu folosesc întotdeauna protecție solară

O expunere suficientă la soare poate avea beneficii uriașe pentru sistemul nostru imunitar și sănătatea mintală, dar este important să vă asigurați că vă protejați pielea în acest timp. Cu toate acestea, majoritatea americanilor nu poartă protecție solară în mod regulat. De fapt, doar 30 % dintre femei și mai puțin de 15 % dintre bărbați folosesc în mod regulat cremă de protecție solară, potrivit unui studiu citat de Institutul Național de Cancer.

Cu toate acestea, minciuna cu privire la utilizarea protecției solare nu va ajuta lucrurile - în special în timpul examinărilor cutanate. Dr. Gaspere Geraci, medic de famili, a declarat pentru Insider: "Trebuie să fiți sinceri cu privire la cantitatea de timp petrecută la soare fără utilizarea adecvată a protecției solare - și orice istoric familial aferent - deoarece, în caz contrar, este posibil să nu beneficiați de un screening cutanat la fel de cuprinzător cum ar trebui".

Cancerul de piele fiind cel mai frecvent tip de cancer, potrivit Skin Care Foundation, este vital să vă protejați cu protecție solară și să consultați un dermatolog în mod regulat. Doar asigurați-vă că sunteți întotdeauna sincer, deoarece minciuna ar putea cauza o oportunitate ratată pentru tratament.

Mă simt mai bine acum

Fie pentru că nu vrem să părem atât de bolnavi pe cât ne simțim, fie din respect pentru timpul acordat medicului, uneori există tendința de a minimaliza simptomele sau de a nega direct existența lor în fața medicilor. Dar, deși s-ar putea să credeți că o abordare de tipul "păstrează-ți calmul și continuă" este cea mai bună cale de urmat, aceasta nu este utilă nici pentru medici, nici pentru dumneavoastră.

Potrivit lui Amit Khera, director al programului de cardiologie preventivă la University of Texas Southwestern Medical Center din Dallas, aceasta pare să provină uneori din faptul că nu doresc să recunoască boala. "În mare parte, este vorba de teama că oamenii cred că, dacă nu știu (n. red. ce este în neregulă cu ei), atunci sunt bine și odată ce știu, atunci nu sunt bine. ... Evident, acest lucru nu ar putea fi adevărat", a declarat Khera pentru WebMD.

Negarea simptomelor este o cale riscantă de urmat. În cazul în care corpul dumneavoastră vă arată semne de avertizare, cea mai bună cale de acțiune este să fiți deschis și sincer cu medicul dumneavoastră pentru a vă asigura că primiți cel mai bun tratament medical posibil.

Nu iau niciodată droguri

Întrucât consumul de droguri este stigmatizat social, poate fi dificil să vă simțiți în măsură să discutați despre consumul de droguri cu medicul dumneavoastră - în special dacă consumul dumneavoastră implică consumul de droguri ilegale sau mai puțin "acceptabile din punct de vedere social" sau dacă aveți tendințe de dependență față de orice substanță. Este important să rețineți că utilizarea prelungită a substanțelor poate duce la o gamă largă de afecțiuni grave, după cum a constatat un studiu publicat în Public Health Reviews. Acest lucru face și mai important să fiți sincer cu privire la orice consum de droguri, deoarece acesta ar putea avea un impact asupra tratamentului dumneavoastră.

Potrivit Verywell Mind, pacienții care au o dependență de droguri pot minți cu privire la amploarea dependenței lor și a simptomelor, ceea ce face dificilă intervenția medicilor lor. Unii pot fi, de asemenea, îngrijorați că vor fi raportați autorităților dacă recunosc că folosesc droguri ilegale, dar, după cum a confirmat Centrul Medical Wexner al Universității de Stat din Ohio, "medicul dumneavoastră nu are dreptul legal să raporteze poliției consumul de droguri".

Am urmat sfatul dvs.

"Ordinele medicului" sunt, de obicei, destul de ferme dintr-un motiv anume - pentru a te ajuta să te faci bine. Dar dacă nu i-ai urmat indicațiile (și nu ai fi singurul), este mai bine să nu minți în legătură cu asta. Și, în plus, probabil că ei și-au dat seama de ce ești.

În cadrul unui sondaj efectuat de Medicare Advantage pe un eșantion de peste 1 200 de persoane, 47% dintre acestea au recunoscut că și-au mințit medicii.

Din păcate, însă, nerespectarea planurilor de tratament stabilite de medici poate fi o problemă destul de mare - în primul rând pentru sănătatea dumneavoastră. Într-un studiu publicat în Therapeutics and Clinical Risk Management, consecințele nerespectării sfaturilor și planurilor de tratament pot fi grave și chiar pot pune viața în pericol, în special atunci când sfaturile sau medicamentele sunt date pentru o afecțiune gravă, cum ar fi HIV sau boli coronariene.

Nu am nicio întrebare

Consultarea unui medic vă poate face să vă simțiți mai bine în curând, dar ceea ce nu vă va face să vă simțiți mai bine este faptul că, în dorința de a pleca sau de a nu lua prea mult din timpul medicului dumneavoastră, nu cereți clarificări cu privire la planul de tratament. Potrivit Dr. Gaspere Geraci, medic de familie, aceasta este o problemă comună.

Pentru Insider, Dr. Geraci a declarat: "Pacienților le este adesea teamă să pună întrebări suplimentare sau să clarifice un aspect pe care nu îl înțeleg, deoarece doresc să respecte timpul medicului lor. Dar, de fapt, este esențial pentru sănătatea lor să pună aceste întrebări, astfel încât să nu piardă un punct important care este esențial pentru gestionarea problemei cu care se confruntă." Medicul a continuat, spunând: "Este mai ușor să petreceți câteva minute în plus cu medicul dumneavoastră pentru a vă asigura că înțelegeți pe deplin recomandarea acestuia, decât să plecați fără cunoștințele și răspunsurile de care aveți nevoie." Data viitoare când medicul vă întreabă dacă aveți întrebări, fiți îndrăzneț și vorbiți. Ar putea fi diferența dintre o recuperare completă și o călătorie de întoarcere", scrie healthdigest.com.

